想在Billboard (告示牌) 榜單上看到YouTube發燒影片的數據，未來恐怕看不到了。YouTube宣布自2026年1月16日起，將不再向Billboard 提供旗下的串流播放數據。意味未來Billboard Hot 100熱門單曲榜或Billboard 200專輯榜，將完全排除YouTube上的觀看次數。

YouTube宣布明年1月起停止向Billboard提供數據，認為現行榜單計算公式嚴重低估YouTube影響力

這場分手的導火線，在於YouTube認為Billboard現行計分方式「不公平」，過度偏袒付費串流平台 (如Spotify Premium、Apple Music)，變相懲罰以廣告支撐為主的YouTube。

關鍵爭議：付費 vs. 免費，誰比較尊貴？

Billboard 長期以來在計算榜單積分時，會給予「付費訂閱串流」較高的權重，而「廣告支撐」的免費串流服務的權重則較低。YouTube全球音樂主管Lyor Cohen痛批這套公式已經「過時」，更指出：「這無法反映現今粉絲與音樂互動的真實樣貌，更忽略了那些沒有訂閱服務的龐大粉絲群體。」

對於YouTube來說，其平台上數以億計的觀看次數大多來自免費使用者，若依照Billboard的舊規，這些流量在榜單上的價值被大打折扣，導致許多在YouTube上爆紅的歌曲無法在傳統榜單上獲得應有的名次。

Billboard的讓步：有改，但改不夠

其實就在YouTube宣布「分手」的前一天，Billboard才剛公布了新的計分規則，試圖縮小兩者間的差距。

自2026年1月即將生效的新制（每張專輯等值單位）：

• 舊制：需要1250次付費串流，或3750次免費串流。

• 新制：需要1000次付費串流，或2500次免費串流。

雖然Billboard將付費與免費權重比例從原本的1:3拉近到1:2.5，意即提升免費串流的價值，但這顯然無法滿足YouTube的期待。YouTube方面似乎希望爭取到更接近1:1的平等待遇，或者至少是更合理的比例。

分析觀點：K-Pop與洗腦神曲恐受重傷

筆者認為，YouTube這次強硬切斷數據供應，受傷最重的恐怕不是Billboard，而是那些依賴YouTube衝榜的藝人與曲風。

眾所皆知，K-Pop、拉丁音樂及依靠Viral病毒式傳播的洗腦神曲，往往在YouTube上擁有驚人的動員力與觀看數。過去這些粉絲可以透過狂刷MV來把偶像推上Billboard榜單，但未來一旦YouTube數據歸零，這些藝人在Hot 100的競爭力勢必會受到打擊，榜單可能會更傾向於歐美主流的「聽歌」市場，而非「看歌」市場。

這場博弈也凸顯了串流時代的難題：「影響力」與「含金量」究竟該如何平衡？ Billboard站在唱片工業的角度，認為願意付錢的人才算數；而YouTube則站在流量經濟的角度，認為有人看就是王道。

