邊看邊買成真！YouTube 攜手蝦皮在台灣啟動YouTube Shopping內容電商

台灣自 2024 年啟動 YouTube Shopping 功能以來，創作者已累積標記了超過 6 萬支影片，商品點擊次數超過 2,000 萬次、平均消費單價更高打 3,000 元，為此，YouTube Shopping 聯盟計畫正式與蝦皮購物（Shopee）在台灣啟動，讓消費者能快速找到得以信賴的好商品，沒有預算、有好產品的商家也能得到成長機會，平台分潤方也得到因活水注入得到滋養。

YouTube Shopping 聯盟計畫已在美國、韓國、東南亞與印度取得亮眼的成效；而台灣在去年 11 月 19 日至 12 月 31 日間的試行階段就已經展現亮眼的潛力：台灣活躍適用 Shopping 聯盟計畫的 60 多個頻道，在僅僅 42 天之內就促成了大約 9,000 筆成功的交易訂單，關鍵在於下列四點：

一、無中斷觀影體驗： 觀眾在觀看影片、Shorts 或直播時，只需點擊購物按鈕，即可在「子母畫面」中瀏覽蝦皮購物的商品並下單，完全不需跳出影片。

二、精準產品標記： 創作者只需在 YouTube Studio 簡單點擊，即可標記蝦皮購物上的商品。

三、Shorts 的導購潛力： 數據顯示，帶有購物貼圖的 Shorts 點擊率比單純購物按鈕高出 40% 以上。

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆指出，YouTube Shopping 聯盟計劃最終希望創造平台方、消費者、創作者三贏的局面，創作者可以毫不費力的做好內容，不需要花時間溝通業配、背稿，影片不用搞得像團購、甚至還有業績壓力，只要專心推薦自己真心喜歡的東西，回歸到「分享」的本質，讓粉絲感受到真誠，讓影片變得有價值。對於粉絲而言，透過創作者們標記的商品，也可以透過無斷點的消費服務，解決破碎的體驗問題，同時讓信任資產做最有效率的轉換。

而在台灣，自 2024 年啟動 YouTube Shopping 功能以來，創作者已累積標記了超過 6 萬支影片；根據 Kantar 的調查顯示，高達 81% 的台灣受訪觀眾認同 YouTube 上的創作者內容能幫助他們在購物的過程中發現、研究產品。

為了讓YouTube Shopping 聯盟計畫更具在地化，陳容歆宣布該計畫正式與蝦皮購物（Shopee）在台灣啟動，讓創作者也能結合 YouTube 的社群信任度與蝦皮購物完善的電商後勤體系，降低觀眾「從靈感到行動」之間的摩擦，更為台灣的創作者、中小企業與消費者，打造了一個互通、共榮的數位消費生態圈。

一支手機就是創業的起點

蝦皮購物總經理 Vincent 指出，YouTube Shopping聯盟計劃驅動蝦皮東南亞訂單成長 30%，現在將此成功模式完整引進台灣，可協助在地中小賣家降低內容行銷門檻，並提高導購轉換率，也為中小賣家加速成長，蝦皮在全球市場每年增加 55 億款新商品，這不是數字而已，而是一個責任，對於商家來說，只需要一支手機就成為創業的起點，因此在蝦皮購物當中，有 90% 的賣家是中小型賣家，這數據每年以 35% 的幅度持續成長，Vincent 還宣布，蝦皮已經準備好 15 萬份最高 13.5% 的分潤加碼，這不只是一次合作，而是蝦皮對下一個 10 年電商市場的承諾，希望藉此與 YouTube Shopping 共創內容電商的新局。

在過去一年中，YouTube 全球觀看購物相關影片的總時數已超過 350 億小時；而在台灣，YouTube 是超過 1,800 萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，平均每日觀看時間長達 115 分鐘。數據顯示，高達 79% 的台灣觀眾認為 YouTube 幫助他們做出更具信心的購物決定，80% Z世代會因為創作者的推薦而產生購買。陳容歆指出，從 YouTube角度來看，觀眾是全球性的，因此不管在買賣機制端、稅務端，都會有更安全的保障。

YouTube 大中華區策略合作夥伴總監江佳蓁指出，YouTube Shopping聯盟計劃就是三個重點：

1.創作者的主動權：不需要被動等待品牌邀約，影音上傳的同時就會在後台進行產品標記，直接搜尋相關產品，並且找到對應的商家進行標記，這時就可以找到預估的佣金比例。

2.全方位的用戶體驗：不管長影音、短影音、新發布的內容，都可以找到自己感到有興趣的商品。YouTube Shots 也加入購物貼紙，讓觀眾透過宣傳，找到商品知道要如何買到他。

3.簡化流程：讓創作者花時間在創作上，所以不管查詢、標記、查詢曝光率、佣金的預估都可以在後台，金流方面也串連 AdSense，讓收益、記帳更輕鬆。

從創作者的角度來說，加入 YouTube Shopping聯盟計劃，只要在後台申請就可以進行蝦皮分潤，過去的一次性的業配收入轉換成長期的被動收入，從而專注內容的創作，不用談%數、不用來回溝通，把時間花在打造以信任為基礎的高轉換率、低退貨率，確實可望鼓勵創作者創造出更好的內容。

對於賣家來說，無需自行組建行銷團隊或耗時聯繫網紅，僅需一鍵開啟商品分潤，就能立即連結平台超過15萬名KOL與素人創作者，借助他們的真實推薦與影響力拓展客源。而對於消費者來說，他們可以透過創作者們的影片，快速了解商品是否好用，進而買到喜歡的產品，當然有任何問題，也有「蝦皮安心退」機制。

建立在信任與安全的基礎上

江佳蓁指出，安全是 YouTube 的核心，YouTube Shopping 聯盟計畫目前只開放給符合資格且紀錄良好的創作者；此外，這邊也補充說明，符合資格、要加入這項計劃的創作者也很簡單：

1.只要是YPP合作伙伴計劃的一員

2.訂閱數超過5,000人

3.不是音樂、藝人、或者兒童服務性質的創作者

另外，她也強調，所有標記商品皆需同時符合 Google 與蝦皮購物的政策規範，確保觀眾能「放心看、安心買」。