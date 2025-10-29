Mashdigi

YouTube 稍早宣布，將針對其日益重要的電視觀看介面，推出 5 項全新功能與工具，旨在讓創作者的內容在客廳大螢幕上能有更佳的呈現效果、更容易被觀眾發現，同時也導入了新的購物途徑。

YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能
YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能

電視版 YouTube 產品管理資深總經理 Kurt Wilms 在官方部落格文章中指出，客廳已逐漸成為創作者的「新黃金時段」。根據 YouTube 內部數據，過去一年全球透過電視螢幕獲得六位數 (美元) 收入的頻道數量增加了超過 45%；而在台灣，登入帳號的觀眾平均每天花費超過 3 小時在電視上觀看 YouTube。

為延續此動能，YouTube 推出以下五大更新：

畫質提升：支援 4K 縮圖、導入 AI 自動升頻

為了在大螢幕上創造更吸睛的第一印象，YouTube 將進行兩項畫質相關的升級：

支援 4K 縮圖： 將影片縮圖的檔案大小限制從 2MB 大幅擴大至 50MB，使平台能夠產生並提供 4K 解析度的縮圖。此外，YouTube 也已開始與部分創作者測試上傳更大型的影片檔案，以支援更高品質的原始影片。

AI 自動升頻 (Upscaling)： 將推出新的 AI 功能，自動為影片產生更高的解析度。初期將從 1080p 以下的影片開始，將 SD (標準畫質) 升級至 HD (高畫質)，目標在不久的將來支援升頻至 4K。

YouTube 強調，創作者將對其內容庫保有完全控制權，原始檔案與解析度都將保留，並提供明確的選項讓創作者選擇是否退出此畫質強化功能。觀眾仍可觀看原始解析度，升頻後的「超高解析度」選項將在「設定」中清楚標示。

優化頻道探索與觀看體驗

除了提升單一影片品質，YouTube 也著眼於優化整個頻道的瀏覽體驗：

沉浸式頻道預覽： 未來觀眾將能在電視首頁上，透過更具沉浸感的預覽方式，快速瀏覽他們喜愛的 YouTube 頻道，藉此發掘更多內容、提高參與度。

推出「節目」(Shows) 設計： 這項新功能旨在幫助創作者將他們的系列影片，整理成更適合在客廳進行「追劇」(binge-watching) 的合輯 (collections)。

更新「情境搜尋」，優先顯示頻道內容

為改善內容發現機制，YouTube 更新了電視上的「情境搜尋」(contextual search) 功能。未來，當觀眾從某個創作者的頻道頁面發起搜尋時，搜尋結果將優先在最上方顯示該頻道的相關影片，避免用戶迷失在 YouTube 龐大的內容庫中。

從沙發到購物車：導入 QR Code 掃碼購物

YouTube 也觀察到客廳購物趨勢的增長，過去 12 個月全球觀眾觀看了 350 億小時與購物相關的影片。為此，YouTube 即將在電視介面上推出新的購物功能：
購物 QR Code： 在有標記購物資訊的影片上，觀眾將能直接看到一個 QR Code。使用手機掃描後，即可立即在手機上打開對應的產品頁面。

特定時間點產品展示 (測試中)： YouTube 也開始測試在影片播放過程中的特定時間點，直接展示相關產品資訊的功能。

YouTube 認為，透過減少購物步驟、在最相關的時刻抓住觀眾興趣，將能幫助創作者在客廳這個最大螢幕上提高轉換率並發展品牌。

Kurt Wilms 強調，電視螢幕是 YouTube 成長最快的介面，未來將持續推出讓創作者內容大放異彩的功能，實現「拍攝並上傳一次，就能確保內容在任何螢幕上看起來都很出色」的目標。

