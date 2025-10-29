YouTube 稍早宣布，將針對其日益重要的電視觀看介面，推出 5 項全新功能與工具，旨在讓創作者的內容在客廳大螢幕上能有更佳的呈現效果、更容易被觀眾發現，同時也導入了新的購物途徑。

YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能

電視版 YouTube 產品管理資深總經理 Kurt Wilms 在官方部落格文章中指出，客廳已逐漸成為創作者的「新黃金時段」。根據 YouTube 內部數據，過去一年全球透過電視螢幕獲得六位數 (美元) 收入的頻道數量增加了超過 45%；而在台灣，登入帳號的觀眾平均每天花費超過 3 小時在電視上觀看 YouTube。

為延續此動能，YouTube 推出以下五大更新：

畫質提升：支援 4K 縮圖、導入 AI 自動升頻

為了在大螢幕上創造更吸睛的第一印象，YouTube 將進行兩項畫質相關的升級：

• 支援 4K 縮圖： 將影片縮圖的檔案大小限制從 2MB 大幅擴大至 50MB，使平台能夠產生並提供 4K 解析度的縮圖。此外，YouTube 也已開始與部分創作者測試上傳更大型的影片檔案，以支援更高品質的原始影片。

• AI 自動升頻 (Upscaling)： 將推出新的 AI 功能，自動為影片產生更高的解析度。初期將從 1080p 以下的影片開始，將 SD (標準畫質) 升級至 HD (高畫質)，目標在不久的將來支援升頻至 4K。

YouTube 強調，創作者將對其內容庫保有完全控制權，原始檔案與解析度都將保留，並提供明確的選項讓創作者選擇是否退出此畫質強化功能。觀眾仍可觀看原始解析度，升頻後的「超高解析度」選項將在「設定」中清楚標示。

優化頻道探索與觀看體驗

除了提升單一影片品質，YouTube 也著眼於優化整個頻道的瀏覽體驗：

• 沉浸式頻道預覽： 未來觀眾將能在電視首頁上，透過更具沉浸感的預覽方式，快速瀏覽他們喜愛的 YouTube 頻道，藉此發掘更多內容、提高參與度。

• 推出「節目」(Shows) 設計： 這項新功能旨在幫助創作者將他們的系列影片，整理成更適合在客廳進行「追劇」(binge-watching) 的合輯 (collections)。

更新「情境搜尋」，優先顯示頻道內容

為改善內容發現機制，YouTube 更新了電視上的「情境搜尋」(contextual search) 功能。未來，當觀眾從某個創作者的頻道頁面發起搜尋時，搜尋結果將優先在最上方顯示該頻道的相關影片，避免用戶迷失在 YouTube 龐大的內容庫中。

從沙發到購物車：導入 QR Code 掃碼購物

YouTube 也觀察到客廳購物趨勢的增長，過去 12 個月全球觀眾觀看了 350 億小時與購物相關的影片。為此，YouTube 即將在電視介面上推出新的購物功能：

• 購物 QR Code： 在有標記購物資訊的影片上，觀眾將能直接看到一個 QR Code。使用手機掃描後，即可立即在手機上打開對應的產品頁面。

• 特定時間點產品展示 (測試中)： YouTube 也開始測試在影片播放過程中的特定時間點，直接展示相關產品資訊的功能。

YouTube 認為，透過減少購物步驟、在最相關的時刻抓住觀眾興趣，將能幫助創作者在客廳這個最大螢幕上提高轉換率並發展品牌。

Kurt Wilms 強調，電視螢幕是 YouTube 成長最快的介面，未來將持續推出讓創作者內容大放異彩的功能，實現「拍攝並上傳一次，就能確保內容在任何螢幕上看起來都很出色」的目標。

