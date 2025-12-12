YouTube Music公布2025年台灣播放量榜單！en擠掉五月天登第二 「這位歌手」穩坐冠軍

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

YouTube Music公布2025年台灣播放次數最高歌手榜單，華語流行音樂天王周杰倫以4.19億次播放量遙遙領先，穩坐年度冠軍，第二為累積1.85億次的網路歌手「en」王翊恩，第三名則是由1.36億次播放的天團五月天拿下。

華語流行音樂天王周杰倫以4.19億次播放量遙遙領先，穩坐年度冠軍（圖／翻攝自微博）

YouTube Music榜單顯示，今年台灣市場依舊由華語、Kpop歌曲占據主流聲量，前三名後排行依序為：i-dle、林俊傑、鄧紫棋、周興哲、aespa、玖壹壹、ROSÉ、Bruno Mars、BABYMONSTER、SEVENTEEN、蔡依林與BLACKPINK。

廣告 廣告

《2025台灣YouTube Music 播放次數最多的歌手 Top15》完整名單如下：

1. 周杰倫Jay Chou — 4.19億

2. en — 1.85億

3. 五月天 Mayday — 1.36億

4. i-dle — 1.31億

5. 林俊傑JJ Lin — 1.30億

6. 鄧紫棋G.E.M. — 1.29億

7. 周興哲 Eric Chou — 1.24億

8. aespa — 1.19億

9. 玖壹壹 — 1.15億

10. ROSÉ — 1.03億

11. Bruno Mars — 1.01億

12. BABYMONSTER — 1.01億

13. SEVENTEEN — 9600 萬

14. 蔡依林 Jolin Tsai — 9600 萬

15. BLACKPINK — 9460 萬

華流天王周杰倫依舊坐擁驚人的粉絲播放量，以一馬當先之勢遠超其他人，而以一首〈囂張〉爆紅的中國歌手en與五月天也以穩定黏著度維持高播放量。但周杰倫多年累積的跨世代傳唱度依舊難以撼動，過去的多首經典歌曲帶動整體流量，大幅領先眾歌手，以破4億次的播放量霸榜2025年冠軍，顯示其在華語樂壇的地位仍舊無人可替代。

更多FTNN新聞網報導

LINE WEBTOON揭年度熱門榜 《全知》《黑盒子》攻占冠亞軍原因曝光

周董好友遭控侵占156萬！一審判決出爐竟無罪？范牧群曝「起訴內幕」

周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路！ 網笑「還沒找到錄音室」 本人7字回應了

