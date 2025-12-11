YouTube Music台灣榜單揭曉！周杰倫4.19億奪冠 第二名是「他」

【緯來新聞網】YouTube Music近日公布「2025台灣播放量前15大歌手」榜單，天王周杰倫再度稱霸，以驚人的4.19億點閱次數穩坐冠軍寶座，與排名第2的王翊恩（en）與第3的五月天形成顯著差距，引發網友熱議。

YouTube Music台灣榜單揭曉！周杰倫4.19億奪冠。（圖／杰威爾音樂提供）

此次榜單揭示，華語與韓國音樂勢力在台並駕齊驅。緊隨周杰倫之後，網紅歌手王翊恩以1.85億次數名列第2，而長紅樂團五月天則以1.36億次數位居第3，三者播放量間差距懸殊，顯示周杰倫的穩定吸引力與橫跨世代的影響力。



第4至第15名則包括i-dle、林俊傑、鄧紫棋、周興哲、aespa、玖壹壹、ROSÉ、Bruno Mars、BABYMONSTER、SEVENTEEN、蔡依林與BLACKPINK等來自不同風格與類型的歌手與團體。這份榜單涵蓋創作歌手、偶像組合與跨國藝人，也再次證明多元曲風在台灣市場具高度接受度。



其中，王翊恩與五月天皆展現強大黏著度與穩定流量表現，不過周杰倫長年累積的經典曲目與廣大粉絲基礎，讓其總播放量遠超其他對手，展現不敗人氣。有網友表示：「他的地位真的沒人能撼動。」



網友對此排行展開熱烈討論，有人直呼「韓團和華語歌手都好猛」，也有粉絲感嘆「周董真的是傳奇」。除了歌手實力比較外，網友也關注不同年齡層的受眾分布與音樂喜好趨勢。



2025年YouTube Music台灣播放量Top15藝人

1. 周杰倫 — 4.19億

2. 王翊恩（en）— 1.85億

3. 五月天 — 1.36億

4. i-dle — 1.31億

5. 林俊傑 — 1.30億

6. 鄧紫棋 — 1.29億

7. 周興哲 — 1.24億

8. aespa — 1.19億

9. 玖壹壹 — 1.15億

10. ROSÉ — 1.03億

11. Bruno Mars — 1.01億

12. BABYMONSTER — 1.01億

13. SEVENTEEN — 9600萬

14. 蔡依林 — 9600萬

15. BLACKPINK — 9460萬

