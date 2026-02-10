YouTube Music看歌詞要錢？沒付費最多看5首 Google回應了

近期不少使用者反映，YouTube Music免費用戶的查看歌詞功能遭限制。（圖／擷取自YouTube Music）

過去YouTube Music開放所有使用者可自由查看歌曲的歌詞，但近期有不少民眾發現，這項功能開始出現明顯限制，如果並非YouTube Premium或YouTube Music Premium用戶，只可以免費查看5首歌的歌詞，若超過次數，便會模糊掉部分內容，無法讓人完整閱讀。

綜合外媒報導，YouTube Music的歌詞功能在2020年初首次推出，允許用戶在應用程式內查看歌曲的完整歌詞。不過，自去年（2025年）開始，Google就悄悄開始測試，想將歌詞改為付費內容。

最近有不少使用者發現，未升級Premium的用戶在播放歌曲時，仍可查看「歌詞」分頁，但只能免費查看5首歌，如果超過次數，歌詞頁面只會顯示前幾行，其餘內容會被模糊處理，同時顯示「升級至Premium以解鎖完整歌詞」的提示訊息。

針對這項更動，Google回應，這項調整目前仍在測試階段，僅對一小部分使用廣告版本的用戶進行實驗，大多數使用者依然可以正常看到歌詞。根據《Android Authority》報導，Google未來可能會對免費用戶進行限制，設定每週或每月自由查看歌詞次數的上限。

