免費用戶看 5 次就變馬賽克！

根據國外媒體報導，許多用戶發現 YouTube Music 開始玩起「限次看」的遊戲，免費用戶竟然只能完整查看 5 次歌詞！最讓人崩潰的是，一旦你超過了這珍貴的次數，系統就會狠心地把後面的內容全部變模糊，只留給你前面幾行「試看版」，然後附上一個溫馨提示叫你訂閱 Premium 解鎖！這畫面光是用想的就覺得心好累，就像是去 KTV 唱歌結果導唱螢幕突然故障一樣尷尬呀QQ

廣告 廣告

YouTube Music 又來新招，現在連歌詞都要收費？

Google 官方回應：這只是為了優化體驗的「小測試」

面對大家的哀鴻遍野，Google 官方也跳出來回應了，他們表示這目前只是一項「小範圍測試」，目的是為了更了解用戶對功能的依賴程度，好作為未來決策的參考，Google 也不是第一次做這種服從性測試了，從廣告到倍速現在又把心思放在了歌詞上，看來之後YouTube Premium 要變成必需品了...

YouTube Music 又來新招，現在連歌詞都要收費？

串流平台的生存戰火

其實這種「把歌詞變付費功能」的招數，YouTube Music 並不是第一個想到的，大家還記得之前的串流龍頭 Spotify 也曾經嘗試過類似策略嗎？當時也是引起大量用戶反彈，最後 Spotify 還是選擇調整了限制；看來 Google 現在也在試探大家的底線，想看看「歌詞」到底值不值得讓大家心甘情願掏出月費

如果你是那種每首歌都想練唱、對歌詞有極度依賴的朋友，現在或許真的是考慮上車 Premium 的時機了，因為除了歌詞，還能解鎖背景播放跟無廣告體驗以及前陣子在測試的高倍速體驗，但如果你只是把音樂當背景音、偶爾才聽一下的「佛系聽眾」，其實也不用太擔心，畢竟現在還在測試期，我們也可以先觀察 Google 之後會不會像 Spotify 一樣回心轉意

YouTube Music 又來新招，現在連歌詞都要收費？

小結：Premium 真的值得嗎？

最後大家一定在糾結，為了歌詞課金真的划算嗎？其實這得看你的「聽歌體質」！如果你是「YouTube 依存症」重度患者，平常除了聽歌還會看大量的 YouTube 影片，那 Premium 帶來的無廣告體驗和歌詞解鎖絕對是「早買早享受」非常值得～

但如果你是「單純音樂愛好者」，且對音質有極高要求，或是更喜歡在社群跟朋友分享聽歌狀態，那麼 Spotify 或 Apple Music 或許目前對歌詞的友善度與介面體驗會更吸引你！

說到底，這 5 次的限制更像是一顆「試金石」，測試大家對便利性的忍受程度獺友們會選擇為了歌詞乖乖掏出錢包，還是轉身投入其他平台的懷抱呢？快到留言區和我分享吧！

🌟 電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

連 2 倍速都要收費？YouTube 是測試新功能，還是為了對免費用戶發出「訂閱誘惑」？

YouTube 不能關螢幕聽音樂？免費仔看過來！

ChatGPT 被超車了？Gemini 實測掀起網路論戰，現在最強 AI 助手到底是誰？

YouTube 搜尋篩選器翻新：熱門程度排序上線 設計更精簡

2026 YouTube 進軍電視市場！主流電視台觀看權限大解放 推多項體育與主題套餐