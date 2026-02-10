YouTube Music「非會員」看歌詞要錢？ Google最新回應曝光

YouTube Music過去開放使用者可自由查看歌曲的歌詞，不過如今該功能出現明顯限制。（翻攝自pixabay）

使用者付費？YouTube Music過去開放使用者可自由查看歌曲的歌詞，不過如今該功能出現明顯限制，若並非YouTube Premium或YouTube Music Premium用戶，僅只能免費查看5首歌的歌詞。對此，Google也做出最新回應。

綜合外媒報導，近期不少使用者發現，YouTube Music過去可自由查看的完整歌詞的功能，出現限制，免費用戶在播放歌曲時，仍可點選「歌詞」分頁，但最多僅能觀看5次歌詞內容，而超過次數後，歌詞將被模糊處理，並出現「升級 Premium 以解鎖歌詞」的提示訊息。

對此，Google也做出新的回應，透露目前相關調整仍屬「測試階段」，大多數使用者仍可以正常使用歌詞功能。

另外據《Android Authority》報導，有消息指出，Google正在評估，未來是否針對含廣告的免費用戶，設定每週或每月可查詢歌詞次數的上限。

