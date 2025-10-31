在其年度創意大會Adobe Max 2025上，Adobe除了發表一系列AI相關更新，更宣布與Google達成合作，將把旗下行動版影片剪輯工具Adobe Premiere mobile的核心功能，直接整合進YouTube Shorts的創作流程中。

YouTube Shorts整合Adobe技術，直接在App內取用專業剪輯工具與Firefly AI功能

此舉顯然是YouTube為進一步強化Shorts平台內容創作能力，藉此應對TikTok及Instagram Reels競爭採取的最新策略。

一鍵跳轉Premiere mobile編輯，整合Firefly AI

根據Adobe的說明，未來YouTube創作者在Shorts編輯介面中，將會看到一個「在Adobe Premiere中編輯」 (Edit in Adobe Premiere) 的按鈕。點擊之後，即可直接取用Premiere mobile提供的專業級剪輯工具，包含：

• Adobe豐富的編輯功能 (例如多軌剪輯、調色等)

• 生成式音效 (generative sound effects)

• 由Firefly AI模型驅動的各項AI功能

Premiere mobile已經在今年9月於iOS平台推出，但創作者仍需將內容「匯出」才能上傳至YouTube進行後續創作，此次深度整合無疑大幅簡化了工作流程。

提供Shorts專屬特效、預設集與模板

除了導入Premiere mobile的核心功能，Adobe也表示將為YouTube Shorts創作者提供「獨家」 (exclusive) 選項，包含一系列專屬的特效 (effects)、預設集 (presets) 與轉場 (transitions)效果。

此外，創作者也能選擇使用專為Shorts設計的現成模板 (template)，或是自訂模板並在創作者社群之間分享。

Adobe：協助Shorts創作者登上「世界最大舞台」

Adobe技術長暨數位媒體資深副總裁Ely Greenfield在聲明中將YouTube形容為「世界最大的舞台」 (the world's biggest stage)。他表示：「YouTube Shorts已經成為創作者的終極跳板，將Adobe Premiere mobile的專業級影片編輯工具帶給數百萬YouTube創作者，有助於他們製作出色的內容並觸及新觀眾。」

上線時程：即將推出

至於具體的上線時程，Adobe僅表示Premiere mobile整合至YouTube Shorts的功能將「很快到來」，但未公布確切日期。

