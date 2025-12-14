串流電視服務似乎正在走回傳統有線電視的老路？YouTube TV稍早宣布，將於2026年初推出名為「YouTube TV Plans」的新訂閱選項。這項新計畫打破了過去單一費率「吃到飽」的模式，允許用戶針對特定喜好——例如體育、新聞或家庭娛樂——選擇特定的頻道組合包進行訂閱。

YouTube TV將推「分眾方案」：想看體育、新聞可單獨訂閱，串流服務越來越像傳統有線電視？

體育迷福音？不用買全餐也能看ESPN

雖然官方尚未公布具體的方案價格，但根據目前釋出的資訊，新的YouTube TV Plans將提供「體育」、「新聞」，以及「家庭與娛樂內容」等不同類別的套餐，讓用戶可以自由混搭。

其中，體育方案 (YouTube TV Sports Plan) 預計將包含主要廣播頻道與多個體育電視網，例如所有的ESPN 頻道、FS1，以及NBC Sports Network。對於只想看球賽、不想為兒童節目或實境秀付費的用戶來說，這樣的方案或許能成為更經濟實惠選擇，而此類分眾服務模式，與目前Fubo或DirecTV提供方案頗為相似。

從35美元漲到83美元，分拆賣或許更划算？

回顧YouTube TV於2017年剛推出時，主打的是每月僅需35美元的全包式服務。然而隨著內容授權成本增加，價格一路攀升，去年的月費已調漲至83美元，漲幅高達 137%。

市場推測，透過縮減可觀看的內容範圍，新的分眾方案有望降低用戶的每月帳單金額。當然，原本每月83美元的全包式方案仍會保留，讓有完整需求的用戶選擇。

只是，當年主打擺脫有線電視束縛的串流服務，如今卻也開始將頻道打包分拆販售，這不禁讓人感嘆，串流媒體的終點，似乎就是變回另一個有線電視系統。

