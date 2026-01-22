YouTuber瑞典生寶寶「費用低到驚人」！一看醫院帳單驚呆：停車費還比這個貴

美妝YouTuber查理在2018年與瑞典籍老公Jonas結婚，去年11月在瑞典生下寶寶，正式成為新手媽媽。她21日分享自己在瑞典生產的實際費用，金額之低讓她直呼不可思議，貼文一出立刻引發大量討論。

查理在臉書粉專「我是查理 I'm Charlene」貼出瑞典醫院寄來的生產帳單，透露這筆費用其實一直忘了繳，直到收到通知才打開來看，還先問粉絲：「你們猜在瑞典生小孩要多少錢？」她透露，自己當時是自然產，並施打無痛麻醉，生產後入住醫院附設的飯店3個晚上，產房與飯店都是單人房，且全程包吃包住。

查理公布在醫院生產的帳單，只要大約500多塊台幣。（圖片來源：臉書 我是查理 I'm Charlene）

她也詳細說明住院期間的照護內容，包括飯店內有助產師協助，醫師每天巡房檢查，寶寶的預防針也都在院內完成。她得到了這麼多服務，但帳單上顯示的金額僅瑞典克朗190元，其中還包含遲交費用的罰款60元，實際與生產相關的費用為瑞典克朗130元，換算成新台幣約451元。看到金額後，查理忍不住笑說：「看到帳單時我都驚呆了，停車費還比這個貴勒！」

貼文曝光後引起熱烈回應，有曾在海外生產的網友分享經驗，包括在紐西蘭、澳洲公立醫院生產幾乎不用自付費用，德國同樣由保險全額給付；也有人在泰國醫院剖腹產4天3夜，出院費用高達約新台幣12.9萬元。不過也有網友提醒，瑞典的高福利制度背後，來自於平時繳納較高的稅金與保費，實際上「羊毛還是出在羊身上」。

