YouTuber自稱「耶穌再世」吸金50億 還要「光之工作者」做家奴

南韓最近一名經營網咖的YouTuber A男自稱是「耶穌再世」，向他的信眾收取捐款，過著奢華的生活。示意圖／翻攝自Pixabay

南韓最近一名經營網咖的YouTuber A男自稱是「耶穌再世」，向他的信眾收取捐款，過著奢華的生活。最後，有4名受害人覺得受騙報警，才讓這起案件曝光。警方發現他挪用的捐款金額高達50億韓元（約1億新台幣），涉嫌詐騙和違反《捐贈與贈與法》，將循線深入調查。

綜合韓媒報導，A男曾經從事寫作老師，於2023年起在YouTube上自稱「耶穌再世」，宣揚「人類即將毀滅」的末日論，成為邪教教主。他被人指控，以建造新寺廟為幌子收受捐款，聲稱這是「透過奉獻財富才能獲得救贖」，以及邀請信眾到他經營的網咖，舉辦「韓國靈修書籍寫作指導協會」並收取30萬韓元的講座費以及百萬韓元的購書款。

廣告 廣告

A男曾向信徒指示「4」是神聖數字，要求以4萬韓元為單位存入他公司帳戶。警方調查發現，他名下就有三個收取贊助的帳戶，存入的資金總額高達50億韓元。此外，A男為了能向信徒收取更多捐款，做出了不少指示。他曾要求信徒不要賣房，要盡可能抵押申貸來捐款；或是以「末日來臨之時一切都毫無意義」，呼籲信眾取消各種保險。

然而實際上，A男收受的捐款成為供養他奢華生活的養分，一家人住在京畿道東灘市一棟教堂頂樓的90坪豪華公寓，擁有賓士在內三輛豪車，他的3個孩子均就讀國際學校，並以自己和公司的名義購買了人壽保險，保費當然就從捐款帳戶中扣除。他還會挑選信徒當他的管家、司機，稱他們是「光之工作者」解釋是「前來教會的信徒所享有的特權和使命」。最後，有4名受害人清醒報案才讓事件曝光，警方將深入調查相關細節、金流以釐清案情。



回到原文

更多鏡報報導

愛貓被4公尺巨蟒纏住！英勇孕婦「徒手搏鬥」奇蹟救回一命...驚險畫面流出

中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」

照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手