YouTuber街拍挖到星二代！鄭雄仁女兒素允被認出 網讚：撞臉NewJeans諧潾

高一女學生在街頭被YouTuber搭訕，沒想到遇到鄭雄仁的二女兒。翻攝YT@JAGGADAtv、翻攝MBC

韓國攝影YouTuber「JAGGADA」在弘大街頭搭訕高中生，為她拍美照，沒想到卻遇到曾錄製《爸爸！我們去哪裡？》的小童星素允，她的爸爸正是韓劇「惡人專業戶」鄭雄仁。

《爸爸！我們去哪裡？》素允長大了！考進藝術名校念高一

JAGGADA昨（26日）釋出最新影片，取名「在弘大為擔心前途的學生拍照」，影片中他在街頭遇到一名女學生，主動上前問「要不要拍張照片？」還大讚對方是「演員臉」，讓女學生超害羞。

素允透露曾隨著演員爸爸鄭雄仁，錄製過《爸爸！我們去哪裡？》。翻攝YT@JAGGADAtv

女學生接著才表示，「我以前上過節目，曾出演《爸爸！我們去哪裡？》。」還透露自己就是演員鄭雄仁的女兒素允。影片曝光後也讓韓國網友驚呼：「沒想到素允長這麼大了！」、還有人誇她：「長得好像NewJeans的Haerin（諧潾）！」、「小時候就很漂亮，現在已是大美人。」成為話題。

高顏值被讚撞臉NewJeans諧潾

素允的美照（左圖）被網友大讚神似NewJeans諧潾。翻攝YT@JAGGADAtv、翻攝IG@newjeans_official

素允在影片中提及目前是首爾藝術高中的高一生，早在小學5年級就開始準備升學考試。鄭雄仁也曾在節目中提及，素允國中時每天從盆唐通勤到首爾光化門附近的藝苑女中上課，但現在高中在平昌洞，距離更遠。

愛女心切的鄭雄仁也為了解決小孩的通勤問題，帶著大女兒世允、二女兒素允在平昌洞租屋，妻子則與小女兒多允，留在盆唐繼續念國中。

鄭雄仁2014年曾帶著素允錄製《爸爸！我們去哪裡？》，擁有3個寶貝女兒曾讓觀眾超羨慕。翻攝MBC

鄭雄仁當年還曾帶著女兒拍雜誌。翻攝lemon tree



