YouTuber黃小愛交男友了！ 脫離33年母胎單身瘋狂放閃：會不會太高調？

YouTuber黃小愛常為跨性別議題發聲，她也從肉肉女，靠著中醫調理跟飲食控制，減肥超過30公斤，甚至進行胸部整形，讓她的外型越來越有女人味，33歲的她終於在上個月宣布正式脫離母胎單身，開心貼出跟圈外男友的親密合照，寫著「我交男友了」。

黃小愛和男友去泡溫泉。（圖／翻攝自IG）

最近她跟男友一起到溫泉泡湯，忍不住霸氣喊話「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍。」接著貼出多張放閃照，像是親密親吻、擁抱，男友則露出健壯身材，黃小愛開心寫下「天氣冷一起泡溫泉真的好浪漫，會不會太高調？喜歡哪張？」瘋狂放閃讓粉絲狂讚。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導