YOYO家族強攻火球祭！逼萬人「全變大寶寶」重返6歲掀暴動

YOYO家族22日登火球祭表演。夥球擊提供

去年在火球村掀起話題的YOYO家族，今年驚喜升級登上火球祭主舞台，成為整日最受矚目的節目之一。草莓姐姐、橘子姐姐、菠菜哥哥與蕃茄姐姐一登場即大喊：「準備好找回6歲的自己了嗎？」瞬間讓現場上萬名觀眾尖叫。當熟悉的〈卡加布列島〉、〈釣魚記〉響起，全場立刻進入大型童年回憶殺。

不僅節奏活潑，YOYO家族於舞台上的即興互動也讓全場笑聲不斷。草莓姐姐更向台下「大寶寶們」喊話：「工作或學校遇到困難都沒關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好？」讓觀眾在歡笑之餘也獲得久違的溫暖安慰。

中場，知名podcast「台灣通勤第一品牌」主持人逞誠、呱吉與顏社主理人迪拉組成「新世代男子團體」登場，分享斥資六百萬打造的新節目《寰宇龍虎豹》，並與拍謝少年成員維尼合力帶來爆笑脫口秀。晚間，樂天女孩則以地主之姿展現強大魅力，讓棒球迷大呼過癮。

YOYO家族的登場也連帶引發後續彩蛋，黃玠與PUZZLEMAN在演唱〈bossabeat〉時直接把念白改成「1 2 3 4，釣到什麼魚」向YOYO致意，全場哄堂大笑，讓火球祭不只是一場音樂節，更成為跨世代共同狂歡的舞台。

韓國吟唱詩人李瀧22日登火球祭表演。夥球擊提供



