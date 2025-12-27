YT分享健康知識擁2.3萬訂閱 「陳志明醫師」竟是AI？北榮回應

YouTube頻道「陳志明醫師」在影片中分享健康知識，經查核，北榮根本沒有此人。翻攝YouTube



AI應用無所不在，「醫師」在網路分享的資訊，也未必是真的。近期有YouTube頻道「陳志明醫師」專門講解健康資訊，其中一部影片宣稱台北榮總和台大醫院研究發現，糖尿病元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡，還提到有患者接受台大醫院革命性細菌療法後奇蹟康復。對此，台灣事實查核中心及院方都表示，北榮查無「陳志明醫師」，影片為AI生成，內容不屬實。

「陳志明醫師」擁有2.31萬人訂閱。翻攝YouTube

「我是你們的老朋友，陳志明醫師」，一個擁有2.31萬人訂閱的YouTube頻道「陳志明醫師」在自介中宣稱，「開啟中老年智慧生活新旅程！這裏是您獲取養老知識、感悟人生、收穫幸福的溫暖港灣。」影片皆為穿著白袍的男子煞有其事地分享健康知識，其中一部有1.8萬人瀏覽的影片宣稱，台北榮總研究發現，糖尿病的元兇是腸道菌失衡，引發胰島素阻抗，且患者經台大醫院革命性細菌療法、補充特定益生菌後奇蹟康復。

不過，經台灣事實查核中心調查，台北榮總和台大醫院都沒有「陳志明醫師」，也未發佈「顛覆認知」的糖尿病致病機轉研究；糖尿病的正規療法也沒有「除菌療法」，網傳影片是經由AI生成，以「假醫師」提升可信度。

資安院專家協助判讀影片後表示，畫面應該是由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生。且頻道帳號頭貼、封面和影片主講人均稱是「陳志明」，但出現兩個長相截然不同的醫師，可見影片不可信。

