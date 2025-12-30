「YT名醫」查無此人 精神科專家：AI影像恐不止長者上當

【健康醫療網／記者林則澄報導】AI（人工智慧）蓬勃發展，竟有不肖人士將歪腦筋動到醫療人員身上。YouTube頻道「陳志明醫師」最近被踢爆查無此人，台北市立萬芳醫院精神科潘建志醫師表示，部分AI影像與語音往往模擬得相當逼真，易讓人產生「更像真人」的感受，從而誤判真實性，不僅長者，年輕人同樣可能被直覺牽著走而上當，「這個真的要小心。」

YT頻道「陳志明醫師」擁2萬訂閱 卻查無此人

「陳志明醫師」原先在YouTube頻道上有超過2萬人訂閱，並發布約300部影片，更在相關衛教知識講解中，數度提到台大醫院、台北榮總等醫學中心的研究，引發網友熱議，但該醫師後來被院方踢爆根本查無此人，頻道接著也疑似被下架。

衛福部籲勿信假醫療人員影片 將依法檢舉調查

衛生福利部林靜儀政務次長對此也在臉書發文，請民眾提醒家中長輩，「勿信不明來歷假稱醫療人員的影片。」另對社群媒體網站上AI身分所謂「醫師」真偽及內容，她表示衛福部將依《醫師法》、《醫療法》、《藥事法》檢舉和調查。

AI工具普及 不明內容更易被包裝成真

潘建志醫師受訪表示，近來出現的AI合成影像與語音，因製作工具愈來愈普及，讓來歷不明的內容更易被包裝成「看起來很真實」的樣子，特別是當影像或對話刻意加上醫療人員身分、專業頭銜或看似可信的經歷時，更易取得民眾信任，但這類情況並非第一次出現，只是AI技術成熟，讓門檻變得更低，也更需要提高警覺。

不只長者 年輕人也可能被AI牽著走

他表示，從精神科角度來看，部分長者在認知處理速度與判斷能力上，可能隨著年齡出現老化，再加上AI影像與語音往往模擬得相當逼真、情緒表現更強烈，易讓人產生「像真人」的感受，因此相信內容的真實性。不過並不代表只有高齡者才會受騙，在節奏快、壓力大的情境下，年輕人同樣可能被直覺牽著走，「這個真的要小心。」

反覆播放與權威包裝 真假醫療資訊更難分辨

潘建志醫師也提醒，當不明內容透過特定頻道反覆播放、持續灌輸訊息，無論年齡層，都可能在認知上受到影響而降低警覺。他指出，若是明顯不存在的人物，例如捏造的「AI醫師」，較容易一眼辨識；但若對方確實使用真實存在的醫師或機構名稱，卻夾雜醫學上不正確的資訊，再搭配所謂「權威研究」的說法，一般民眾也更難分辨真偽。

健康食品宣傳成例子 醫嘆「一般人難判斷」

他以時下許多健康食品廣告為例指出，許多宣傳內容往往說得煞有其事，但實際上在醫學界早已證實效果有限，甚至沒有明確療效，卻仍長期在市場上流通，「一般人能夠分辨嗎？根本沒有辦法。」這種情況若再結合AI技術，誤判風險反而更高。

長者當心被騙大錢或誤食傷身產品

針對家人與照顧者可以如何協助長者提高警覺，潘建志醫師認為，最重要的是避免責怪或直接否定。他分享，臨床上常見長者因看到廣告而購買大量健康食品，多數情況下若只是一般保健品，醫師通常會提醒「不要花太多錢」，背後真正需擔心的是被騙取大筆金錢，或誤食可能對身體造成傷害的產品。

家人陪伴、查證比否定更能降低風險

潘建志醫師也提到，部分長者在身體不適時，容易急著尋找「一次解決」的方法，看到誇大宣傳便想嘗試，這與健康焦慮有關，但並不完全等同於精神醫學中的慮病症或身體疾患。他建議，家人應以耐心陪伴與提醒為主，協助一起確認資訊來源，而非引發衝突，才能真正降低受騙風險。

【延伸閱讀】

人手一機更易陷網路成癮 國衛院用「腦波」結合AI揪出早期警訊！

廣告 廣告

從擔憂「一睡不醒」到精準預測！麻醉不再憑經驗 AI改寫麻醉安全模式



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67246

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw