YT年度熱門「Andy老師」奪冠！ 「酷的夢」推超強實境秀拿第2
搜尋引擎巨擘Google旗下影音平台YouTube今（9）日宣布，為慶祝YouTube全球20週年，推出全新「YouTube Recap」個人化功能，幫用戶整理出今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等12種不同內容。YouTube同時公布台灣的年度熱門排行榜，熱門創作者由「Andy老師」奪冠；傳唱度極高的歌曲〈Golden〉及〈like JENNIE〉則分別獲得年度熱門音樂影片排行第2和4名。
YouTube今年推出「YouTube Recap」，整理出用戶今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等多達12種不同的內容，甚至可以根據觀看紀錄分析「專屬觀看性格」。用戶只需要在手機上打開YouTube應用程式，並點選「個人中心」，或是在電腦上瀏覽youtube.com/recap，即可開啟年度回顧故事。
在年度熱門創作者排行榜方面，榜首為「Andy老師」，他分享自己脆弱的一面；第2名「Ku's dream酷的夢」推出《中文怪物》系列影片，以實境秀規格掀起討論熱潮；第3名則是持續入榜的「MrBeast」。另一方面，綜藝天王胡瓜的頻道「下面一位」與羅時豐經營的「大牛比較攬」持續在今年獲得更多觀眾。
至於年度熱門音樂影片榜單部分，今年YouTube熱門音樂影片榜單同樣呈現出「國際潮流」與「本土韌性」精彩的對話。第1名為歌手張遠與姚曉棠在節目《天賜的聲音中》合唱歌曲〈看著我的眼睛說〉；其次是索尼動畫推出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉；第3名為網路歌手LBI利比的洗腦歌曲〈跳樓機〉。
而南韓天團BLACKPINK的新歌〈JUMP〉、JENNIE推出的單曲〈like JENNIE〉，以及G-DRAGON的〈TOO BAD〉亦進入前十名，顯示透過實體演唱會帶動熱潮的韓流，也讓更多人想要透過音樂影片參與。
此外，在全球化的浪潮中，「本土韌性」的聲音仍鏗鏘有力。前茄子蛋主唱黃奇斌的電影主題曲〈若無你我欲去佗位〉，Asiaboy禁藥王和Lizi栗子的〈義義初四〉、頑童MJ116的〈OGS〉，都以濃厚的在地語言與情感擊中人心，讓台灣街頭精神在YouTube上得以延續，並觸及到更廣泛的觀眾。
