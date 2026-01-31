YT影片累積觀看破2千萬 健康名嘴錢政弘有滿滿動力

〔記者林南谷／台北報導〕健康名嘴、基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘常上電視健康節目分享醫療常識，上個月30日在臉書分享里程碑解鎖，透露個人YT影片累積觀看突破2千萬人次！

錢政弘表示為了每一次錄影，他都會花很多時間閱讀大量醫學文獻，只希望傳遞出去的每一個觀念，都有醫學實證作為基礎，「準備的過程其實也是自我成長的過程，真的深刻體會到什麼叫教學相長。」

雖然每一支影片的流量高低不同，但投入的心力與努力，從來沒有差別，錢政弘一直認為，影片是最容易讓大眾接觸、理解醫學知識的方式。能夠持續拍攝，他說除了主持人與製作團隊非常專業之外，更重要的是觀眾的支持與鼓勵。

錢政弘說，有時候在猶豫要不要再接通告、上節目時，就會在門診遇到病人對他說：「我有看到你上節目，你說的很好，對我們幫助很大！」短短幾句話，就足以讓他再次充滿動力，「謝謝每一位願意收看、分享、留言的民眾，我會繼續把醫學講清楚、說明白，繼續拍下去。」

