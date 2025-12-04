YT神曲〈我的兒子在美國爽〉酸爆了 網狂共鳴

1.25兆國防預算質疑不斷，有識之士發哏諷刺無良政客引戰「別人的兒子死不完」。（資料照、取自《亞克畫動畫》）

政府擬推1.25兆國防特別預算引發爭議，新黨台北市議員侯漢廷拍影片嘲諷，花家裡預算3分之1去買衛生紙，被老婆呼巴掌痛批渣男。AI動畫歌手亞克也推出新曲〈我的兒子在美國爽〉，呼應侯漢廷的諷刺哏「我的孩子在『小美』家」，網友共鳴直呼「別人的兒子死不完」。

1.25兆國防特別預算質疑不斷，民進黨祕書長徐國勇竟稱「總不能上完廁所才去買衛生紙」，讓輿論炸鍋。YT頻道《痞子自留地 x Gangster’s Backyard》創作AI動畫歌曲〈皇上有紙〉諷刺「屎論」，酸爆軍購不到貨「您手上有旨，我們手裡沒紙」、「難道要用精神勝利來擦拭？」

廣告 廣告

侯漢廷也拍影片嘲諷，與白營台北市議員「學姐」黃瀞瑩演夫婦一搭一唱，學姐追問為何拿花家裡預算3分之1去買衛生紙，侯漢廷飾演的民進黨老公只會跳針扣紅帽反嗆，老婆質疑「我跟孩子怎麼辦？」渣男老公竟說「我的孩子在『小美』家啊！」酸爆綠營的首鼠兩端。

無獨有偶，YouTube頻道《亞克畫動畫》也在同一天推出AI動畫新曲，嘲諷綠營不怕打仗原來全是因為〈我的兒子在美國爽〉，直呼這是頻道史上最怕的一次，根本不敢指名道姓！只見歌曲MV中沒有複雜畫面，只有一個隱去五官的「中分髮型男」獨白：「我的兒子在美國爽，澤倫斯基我偶像，製造恐慌騙選票，百試百靈超級大絕招」、「我的兒子在美國爽，過幾年我也去陪他，莎唷娜拉（再見）破爛鬼島，好險重要科技送得早！」、「平民乖乖拿起步槍，無辜百姓戰死沙場，反正我跟兒子在美國爽～！」

YT網友留言「《銀河英雄傳說》楊威利：人類最可恥的事情就是嚷嚷愛國主義的同時讓別人去送死」、「英國文學家喬治歐威爾經典名言：所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」、「別人的兒子死不完」、「這是中分香菇頭校長？」、「超傳神」。

【看原文連結】