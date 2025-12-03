YT神曲〈皇上有紙〉網瘋傳 酸爆徐國勇1.25兆廁所軍購論

徐國勇(左)的廁所軍購論被做成YT神曲〈皇上有紙〉酸爆。（資料照、取自YT《痞子自留地 x Gangster’s Backyard》）

政府擬推1.25兆國防特別預算引發爭議，民進黨祕書長徐國勇竟稱「總不能上完廁所才去買衛生紙」，讓輿論炸鍋。YT頻道《痞子自留地 x Gangster’s Backyard》創作歌曲〈皇上有紙〉諷刺「屎論」，熱議不斷。粉專痛批40％的愚蠢不可思議，怎麼會支持這些綠營敗類論調？

〈皇上有紙〉歌詞提到「大事不妙戰情突然吃緊，衝進茅房發現大事不靈，環顧四周空空如也太乾淨（沒廁紙），簡直是屎無前例的逆境」、「庫房說『有貨』、預算都已付清」、「這場仗要怎麼打，我只能徒手？」、「太監在門外開了口：大人莫慌，這宮裡頭，只有一人有紙」。

副歌酸爆「快去找皇上，因為皇上有紙！全天下的紙，都在他的龍案位置」、「他說裝備會來，就像那擦屁股的紙。但為何我伸手一摸，只有空氣和尷尬的樣子？」、「皇上在殿上揮舞著大筆，說朕已批閱萬億軍購，天下無敵」、「您手上有旨，我們手裡沒紙」。「難道要用精神勝利來擦拭？」、「為何錢付了還在等飛機？」、「滿朝文武都點頭，說這邏輯沒瑕疵」、「原來您的旨是畫大餅，沒法解決我的現實！」

4.5萬追蹤的粉專「工程師看政治」質疑空氣軍購：1.25兆約合我們4成的總預算，還有個白痴把這筆錢比喻成衛生紙，這樣吧，民進黨不是有40%忠貞支持者嗎？就請民進黨立個法案，所有支持民進黨的人，明年稅率加倍，這樣做，1.25兆的財源立刻就有了，不是嗎？

工程師痛批，好像人不夠敗類就不能當綠營不分區一樣，這種叛國、詐騙、又濫用個資的人還能得到40％支持，也不知道是賴萊爾/王膝之比較瘋，還是40%比較瘋，人的愚蠢總是讓他不可思議。很感佩當年用催淚瓦斯擋軍購的李敖，萬幸這四年沒有再讓民進黨過半，否則光是軍購就可以把幾輩子的錢賠出去。未來類似的事會一直捲土重來，希望運氣夠好，可以一直有人在立法院幫我們擋下災難。

網友直呼「國王的新衣終究會被看穿」、「我們是民主國家卻老是要聽些屎論」、「當米國人的狗，還要自己花錢買飼料」、「台灣快完蛋了」。

