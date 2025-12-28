YT網路名醫是真的嗎？ 真醫師揭辨識「AI假醫師」3關鍵：想騙長輩買保健品

蔡明劼醫師示警，近期網路上出現許多AI假醫師，提醒長輩要多注意，小心上當受騙。（圖／翻攝自臉書／蔡明劼醫師 健康。瘦身）

在YouTube看到的「白袍醫師」真的存在嗎？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼近日指出，網路上出現多支由AI生成的假醫師影片流竄，說法看似專業，內容卻高度重複，實際也查無此人，鎖定對象正是最容易受騙的長輩族群。

蔡明劼昨天（27日）在臉書粉專發文表示，最近使用YouTube時，系統自動推薦了幾段醫療影片，標題寫著「陳醫師主講」，他點進去聽了十幾分鐘，雖然內容講得頭頭是道，但有些細節還是怪怪的；沒想到的是，下一支推播的影片內容竟與陳醫師有90%重複，只是改成「林醫師」並換個語氣而已。

蔡明劼說，他一度懷疑是不是創作者互相抄襲，經過仔細觀察才發現，這兩位醫師都沒有公開全名，也沒有相關服務院所，拍攝背景乾淨得像樣品屋，「他們根本不是真人，而是『AI生成的假醫師』！」

蔡明劼提到，這並不是單一案例，過去台灣事實查核中心曾有報導指出，網路流傳「北榮與台大發現糖尿病元兇」，其實兩家醫院都澄清過根本沒這回事。

蔡明劼示警，相關影片中某位「陳醫師」，在現實醫療體系中根本不存在，這些影片利用AI仿製自然的聲音，目的是為了推銷未經證實的保健品或減肥產品，而這類影片鎖定的族群其實是「長輩」，詐騙集團看準長輩愛看養生資訊、排斥長期吃西藥的心理，用「革命性療法」包裝誇大食療，誘導他們停藥轉而購買昂貴卻來路不明的保健品。

對此，蔡明劼也呼籲，如果看到這類影片，請幫長輩多留心以下3個重點，別讓AI技術成為傷害健康的工具：

1、看全名：只有姓氏、沒有全名與醫院職稱的，高度可疑。

2、看背景：畫質過於平滑、背景整齊到不自然的影片要當心。

3、找專業：身體有問題，請直接回診與醫師討論，切勿自行停藥、或服用來路不明的保健品。

