YT頻道棒球小哥永久關台 台南Josh曝驚人收益：難怪盜片頻道關不完

小哥的棒球夾克YouTube頻道因屢次侵權遭官方封殺，台南Josh（圖右）揭露其頻道收益，感嘆這類頻道永遠關不完。（圖／資料照、程炳璋攝）

擁有40萬人訂閱的棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」因大量侵權問題，在12日遭到永久停關，讓一片網友叫好，知名棒球YouTuber、被稱為東方神秘力量的「台南Josh」就揭露小哥的棒球夾克驚人收益，直言這就是為什麼類似頻道如雨後春筍般冒出，永遠關不完。

小哥的棒球夾克本月12日發文表示，頻道在5月時收到YouTube停權通知，感性說「五年的時間，兩千個日夜，我們無一日斷更。三千多個節目……這40多萬粉絲、無數留言互動，小哥與團隊何其幸福，能擁有您們的支持」，並透露原因就是版權問題，雖然已經窮盡所有之力試圖挽救頻道，但仍無法挽回，不過還是強調中職版權沒問題。有死忠粉絲感傷力挺，但大票網友則拍手叫好，直說這種侵權頻道早該關了。

對此台南Josh拍片表示，小哥的棒球夾克主要有兩個YouTube頻道，5年來加起來總觀看數超過13億次，依據他自身經驗來看，每10萬點閱可拿1000元，並剔除短影片與中職內容來計算，最保守估計也至少有2000萬元以上。龐大的收益也是這種類型頻道如雨後春筍般冒出，關也關不完的原因。

台南Josh說，自己早期也曾誤觸MLB的版權，親自去跟對方窗口溝通，試圖了解能夠引用的界線，但就連對方也無法給出一個明確標準，因此自己改用手繪方式呈現影片內容，才終於獲得與MLB合作機會，甚至最近以17萬台幣的價格，競標到聖地牙哥教士隊的榮譽開球資格。不少網友對此也發表感言：「收益這麼驚人嗎」、「版權這東西就跟路邊違停一樣，警察不努力抓，只會越來越多，守法的人就跟笨蛋一樣」、「看到那個小哥PO文有夠火大，扯東扯西，說白了就是抱怨大家都闖紅燈，為什麼只抓他」、「到現在還是死不認錯啊」。還有人離題揶揄：「版權問題固然重要，但大聯盟官方更應該重視的是開球嘉賓的問題，有隻聖地亞哥的球隊在被不明東方力量影響後已經在評估出售了」，讓台南Josh忍不住笑回「欸欸，並貼出哭笑不得的表情」。

