YT頻道棒球小哥永久關台 台南Josh曝驚人收益：難怪盜片頻道關不完
擁有40萬人訂閱的棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」因大量侵權問題，在12日遭到永久停關，讓一片網友叫好，知名棒球YouTuber、被稱為東方神秘力量的「台南Josh」就揭露小哥的棒球夾克驚人收益，直言這就是為什麼類似頻道如雨後春筍般冒出，永遠關不完。
小哥的棒球夾克本月12日發文表示，頻道在5月時收到YouTube停權通知，感性說「五年的時間，兩千個日夜，我們無一日斷更。三千多個節目……這40多萬粉絲、無數留言互動，小哥與團隊何其幸福，能擁有您們的支持」，並透露原因就是版權問題，雖然已經窮盡所有之力試圖挽救頻道，但仍無法挽回，不過還是強調中職版權沒問題。有死忠粉絲感傷力挺，但大票網友則拍手叫好，直說這種侵權頻道早該關了。
對此台南Josh拍片表示，小哥的棒球夾克主要有兩個YouTube頻道，5年來加起來總觀看數超過13億次，依據他自身經驗來看，每10萬點閱可拿1000元，並剔除短影片與中職內容來計算，最保守估計也至少有2000萬元以上。龐大的收益也是這種類型頻道如雨後春筍般冒出，關也關不完的原因。
台南Josh說，自己早期也曾誤觸MLB的版權，親自去跟對方窗口溝通，試圖了解能夠引用的界線，但就連對方也無法給出一個明確標準，因此自己改用手繪方式呈現影片內容，才終於獲得與MLB合作機會，甚至最近以17萬台幣的價格，競標到聖地牙哥教士隊的榮譽開球資格。不少網友對此也發表感言：「收益這麼驚人嗎」、「版權這東西就跟路邊違停一樣，警察不努力抓，只會越來越多，守法的人就跟笨蛋一樣」、「看到那個小哥PO文有夠火大，扯東扯西，說白了就是抱怨大家都闖紅燈，為什麼只抓他」、「到現在還是死不認錯啊」。還有人離題揶揄：「版權問題固然重要，但大聯盟官方更應該重視的是開球嘉賓的問題，有隻聖地亞哥的球隊在被不明東方力量影響後已經在評估出售了」，讓台南Josh忍不住笑回「欸欸，並貼出哭笑不得的表情」。
更多中時新聞網報導
TPBL》國王易帥洪志善 毛加恩：看好他
告五人東京開唱 藤岡靛忙中朝聖
TPBL》4連敗隊伍對決 國王技高一籌滅海神
其他人也在看
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 9 小時前
WBC》韓國對日本首戰推王牌之一郭斌先發 中華隊必須警戒
明、後天在東京巨蛋舉行的日韓對抗賽，兩隊在今天最後練習跟調整。韓國監督柳志炫宣布首戰先發投手是26歲右投郭斌，如果沒有意外，他也將會是明年3月經典賽韓國的主戰先發之一，是中華隊必須要警戒的對手。TSNA ・ 4 小時前
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
棒球》12強英雄林家正獲日職監督讚賞 測試結果近日出爐
去年世界12強的台灣隊冠軍捕手林家正近日以練習生身份跟隨橫濱隊練習，今天結束為期4天的訓練，橫濱隊新監督相川亮二讚賞他的身體能力，日媒也透露測試合格與否將在近日確定。今天是林家正隨隊練習的最後一天，剛上任橫濱監督、捕手出身的相川亮二指導他的傳球。林家正接受日媒採訪指出，相川亮二分享很多捕手和棒球的知自由時報 ・ 3 小時前
中職》「玩職棒如果能賺錢，就是神了」 中信兄弟呼應劉保佑金句
La new、Lamigo集團董事長劉保佑曾感嘆：「玩職棒如果能賺錢，就是神了。」2019年Lamigo桃猿受邀前進總統府，當時劉保佑曾向時任總統蔡英文大吐苦水，「經營職棒16年，我賠了16億元。」直言，「這行業（經營職棒球隊）太辛苦了。」自由時報 ・ 10 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 15 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 1 天前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 1 天前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 10 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 2 天前
修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」 微博發文了
演藝圈閃兵風波持續延燒，涉案藝人名單越滾越大。今（14）日再追加起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等共12名藝人，震撼演藝圈。對此修杰楷妻子賈靜雯人在廈門拍攝陸劇《紫色大麗花》，今天也照常發文分享殺青的消息，真實狀態流出。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 14 小時前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 1 天前