YT頻道「陳志明醫師」影片流量達15萬 榮總澄清：院內查無此人

【緯來新聞網】YouTube近日大力打擊AI假內容頻道，而訂閱數高達2.31萬人的頻道「陳志明醫師」遭台北榮民總醫院與國立台灣大學醫學院附設醫院查證，影片所提及的醫師身分與糖尿病治療方法皆非事實，相關內容屬於虛假醫療訊息。

YT頻道「陳志明醫師」影片流量達15萬，但根本沒此人。（圖／翻攝YouTube）

「陳志明醫師」頻道截至目前共有326部影片、2萬3千多名訂閱者，主題多與血糖控制及糖尿病相關。台灣事實查核中心指出，近期頻道影片宣稱台北榮總與台大醫院聯合發現糖尿病的致病細菌，並推廣一項稱為「革命性除菌療法」的非正規療法，點閱數最高影片達15萬次。



針對相關內容，台北榮總澄清，院方未曾進行或發布影片中提及的糖尿病致病細菌研究；台大醫院也表示，糖尿病目前的標準療程並不包含任何形式的「除菌療法」，並強調該影片中所稱醫師並未在院內任職。



資訊安全研究院專家進一步分析指出，影片中出現的講述者可能是由具備音訊驅動與表情合成功能的人工智慧影像生成模型製作。此類技術可結合圖片與聲音，自動產出帶有基本表情、口型與手勢的虛擬角色影片。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

舒華住進4千萬首爾豪宅！空間曝光 台網欣慰：努力值得了

蕭煌奇8月美西首開唱 抽空奔球場朝聖大谷翔平