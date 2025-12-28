YT「陳志明醫師」影片流量高達15萬！ 醫院：查無此人

網路上出現大量以人工智慧製作的假醫師影片，傳遞不實醫療訊息。YouTube頻道「陳志明醫師」擁有2.31萬訂閱者、共326部影片，卻被台北榮總與台大醫院證實查無此人，影片宣稱的糖尿病革命性細菌療法也並非事實。

該頻道由一名身著白袍的男性主講，多為血糖控制的衛教內容，流量最高的影片達15萬觀看次數。台灣事實查核中心指出，頻道近期發布的影片聲稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，並以革命性細菌療法可奇蹟治癒，但兩家醫院均表明影片內容不實，院內並無此位醫師。

台北榮總強調，院方從未發布該頻道所述的糖尿病致病機轉研究。台大醫院醫師也明確表示，糖尿病的正規療法中並沒有所謂的「除菌療法」。資安院專家協助判讀後表示，畫面應該是由多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生，這類模型可輸入圖片與聲音，自動合成具表情與情感變化的影片與基本手勢動作。

影片中可見典型的生成式模型瑕疵，像是聽診器的聽筒與真實聽診器有些許差異、數字10不是唸十而是唸一零。 （示意圖／Pixabay）

專家指出，影片中可見典型的生成式模型瑕疵，像是聽診器的聽筒與真實聽診器有些許差異、數字10不是唸十而是唸一零。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼在臉書粉專指出，這類AI假醫師影片鎖定長輩族群，看準他們愛看養生資訊、排斥長期吃西藥的心理。

蔡明劼表示，這些影片通常會用革命性療法包裝、誇大食療效果，誘導長輩停藥，轉而購買昂貴卻來路不明的保健品。他提醒民眾，看到這類影片必須多留意，注意是否有全名與醫院職稱，並觀察畫質是否過於平滑、背景整齊到不自然。蔡明劼強調，若身體有問題，務必直接回診與醫師討論，切勿自行停藥或服用來路不明的保健品。

