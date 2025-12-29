YT「陳志明醫師」訂閱破2萬 台大.北榮：無此人

最近Youtube上出現一名自稱「陳志明」的醫師，拍攝多則糖尿病衛教影片，宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，不少民眾信以為真，甚至跑到北榮、台大想要掛號看病，不過，對此，兩家醫院都嚴正澄清，院內並沒有「陳志明」這位醫師。

影片、封面主講人都叫「陳志明」 2臉卻完全不同

近年來AI興起，日前就有人盜用北榮院長陳威明的肖像權，透過AI合成語音賣藥，還指稱精神病患出院就可以獲得紀念杯等話術，這回自稱「陳志明」醫師的影片更打造出一名「虛擬醫師」！

被命名為「陳志明醫生」的頻道，拍攝多則糖尿病衛教影片，訂閱數達2.31萬人，其中有影片宣稱，台大醫院和台北榮總研究發現了糖尿病的真正元兇，可以用「革命性細菌療法」奇蹟治癒，吸引近2萬人觀看，有患者甚至跑到醫院想要掛號，讓醫院不勝其擾。

不過，仔細看影片封面與主講人，雖然都叫陳志明，卻出現至少2張完全不同的臉孔，可信度明顯不足，台科大資安中心主任查士朝指出，其實可以看到他的聲音跟嘴型可能沒有辦法完全合在一起，基本上可以從這裡面去做一些觀察。

查幕後操作者 衛福部研擬合法身分揭露機制

衛福部強調，會再請平台協助，確認頻道擁有者的真實身分，若非醫師就有觸法疑慮。未來針對有開設網路頻道的醫師，也將研擬參考美國做法，強制實名制揭露執業資訊，以避免民眾混淆。

