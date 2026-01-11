YTR儒哥「青菜樂園」被砸店畫面曝：絕對提告！

記者簡榮良／高雄報導

YouTuber百萬網紅「Ru儒哥」創立的「青菜樂園」仁武分店，9日下午17時許發生一起暴力事件，一名男子登門砸店，理由竟是店員制止他吸食電子煙；事實上，這名46歲黃姓男子是常客，平時表現沒異常，唯獨吸食電子煙後就會出現詭異舉動，像是不斷投幣又退幣，這回大鬧門市，砸壞櫃檯電腦，已踩法律紅線，警方電子煙中驗出毒品依托咪酯陽性反應，將他移送法辦。儒哥拍片力挺員工「絕對提告」，並包紅包壓壓驚。

儒哥拍片力挺員工絕對提告，並包紅包壓壓驚。（圖／翻攝自儒哥YT）

一名男子站在娃娃機台前，時不時吸食手中的物品，因為只有短短幾秒鐘，店員也難從認定吸的是什麼。然而就在9日下午17時15分，男子再次吞雲吐霧，被逮個正著、店員要求他離場，男子惱羞成怒在櫃檯發飆，隨手拿起店內推車丟店員，又出手砸毀電腦螢幕，場面一發不可收拾。

儒哥接獲通知到場，先是關心店員情況，並包了紅包給他壓壓驚，更表示後續提告的程序，都會由公司出面幫忙。儒哥也大讚店員：「能忍住不還手很不容易！」。

男子惱羞成怒在櫃檯發飆，隨手拿起店內推車丟店員，又出手砸毀電腦螢幕，場面一發不可收拾。（圖／翻攝畫面）

對此，警方證實，9日下午17時15分許，澄觀派出所獲報糾紛到場處理，經查46歲黃姓男子因店內抽電子菸遭勸，心生不滿至櫃臺，對22歲廖姓男子店員洩憤並毀損財務。另外還發現黃男持有電子菸彈，經初篩為依托咪酯陽性反應，全案依毀損、傷害持有毒品罪移送偵辦。

男子站在娃娃機台前，時不時吸食手中的物品，因為只有短短幾秒鐘，店員也難從認定吸的是什麼。（圖／翻攝畫面）

