YTR劉力穎結婚了！曬婚戒照甜喊「他真的太好了」 網狂刷留言祝福

【緯來新聞網】擁有逾46萬訂閱人數的YouTuber劉力穎，30日突然在IG發文寫道：「不是在炫耀 只是他真的太好了」，劉力穎宣布結婚的消息也驚喜不少網友。

劉力穎結婚了。（圖／翻攝IG liying0731 ）

劉力穎長期拍攝旅韓日常影片，曾在年初於社群貼文透露與交往兩年的韓籍男友分手，坦言雙方感情初期甜蜜，她甚至為對方放棄原本在首爾生活五年的住所，搬至仁川共築未來。兩人理念逐漸出現落差，最終因男方情緒不穩及動手情形日益嚴重，她決定結束這段關係。



她指出，男友工作繁忙，經常每日投入10小時以上的工時，而她則偏好隨心生活節奏。雙方因生活步調不一致產生衝突，最終演變成暴力對待她與寵物的行為。儘管她曾希望兩人能互相改變，仍因長期處於恐懼與壓力中，選擇主動提出分手。



上月透過社群平台曝光多張滿身瘀傷的照片，表示因拒絕與一名陌生男子返家過夜，遭對方毆打導致手部骨折，並公開批評當地警方處理不力，事件引發網友關注。



歷經家暴男友和騷擾事件後，劉力穎透過Instagram曬出婚戒照宣布結婚，發文提到：「不是在炫耀 只是他真的太好了。」，引來不少網友祝福，對於閃婚消息令人意外，劉力穎則說「我是自由的靈魂」。貼文吸引許多粉絲留言祝福，期盼她未來更加幸福。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

