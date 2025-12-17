YTR常勇娶11年女友！包水上樂園辦婚禮 坐高空滑索「飛出場」太震撼

娛樂中心／蔡佩伶報導

常勇婚禮出場方式是乘坐高空滑索。（圖／翻攝自IG）

馬來西亞YouTuber常勇（蔡常勇）憑藉幽默風趣的個性受到觀眾喜愛，而他今年8月宣布跟交往11年的網紅女友舒森（溫舒森）登記結婚，近日常勇夫妻包下馬來西亞水上樂園「sunway lagoon」補辦婚禮，當天許多台灣、馬來西亞網紅好友們均有到場見證他們的人生大事。

今（17日）常勇曬出婚禮的花絮照片，高興喊話：「完成夢想中的婚禮」，從畫面可以看到，常勇在水上樂園中除了設置兩人名字縮寫的布景之外，還另外安排打卡牆以及留言板，讓參與的賓客都能夠留下紀念，常勇不只對於婚禮布置用心，還跟老婆一起帶來扯鈴、跆拳道等表演，讓整場婚禮更加精采。

常勇跟舒森交往11年。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，常勇跟舒森在婚禮當天乘坐樂園設施高空滑索，直接「飛出場」，不同一般新人登場方式，讓所有賓客都大吃一驚，直呼：「婚禮真的太狂」、「太瘋，這個婚禮真的會記一輩子」、「史上最強婚禮」。

常勇舉辦婚禮。（圖／翻攝自常勇IG）

