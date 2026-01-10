YTR拍片嗨喊「外流看完是尊重」！遭網砲轟秒鎖帳、下架影片 百萬網紅也開罵

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

頻道名為「ㄧ火ㄧ木三個水」近日遭到網友砲轟，原因是該頻道討論好友影片若被外流，是否會去看時，多名男成員皆表示「為什麼不會（去看）」，還伴隨嘻笑的態度，隨即遭到網友抨擊；事發後，該平台立刻下架影片及封鎖帳號，遭狠酸出了事就逃。神隱一天後，該頻道再度發布影片，並派出影片專案負責人、媒體部主管以及3名當事人出面兩度鞠躬道歉。百萬網紅「中指通」也加入開罵：「外流不是A片，外流就是犯罪！」批評這些男成員的言論毫無良知。

廣告 廣告

「ㄧ火ㄧ木三個水」為近期影片中討論不當言論道歉。（圖／翻攝自Threads）

「ㄧ火ㄧ木三個水」日前由團隊女成員發起討論，若是朋友的色情影片遭外流是否會去看，多名男性成員坦言：「我會好奇，為什麼不會（去看）？都已經被外流了」、「我外流我甚至分享給他，對一部影片，看完是尊重」。討論過程中，更有男成員興奮到跳起亦或是舉手贊同，讓聽到這些言論後的女性成員直呼「超噁的」，這樣會覺得很不舒服，並質疑有沒有在尊重人。

影片曝光後也引發網友紛紛痛批，「「他們的眼神是發自內心覺得自己講出來的話很好笑很有趣欸」、「好可怕，外流跟a片分不清楚」、「這時代真厲害，可以毫不在意的露臉拍片笑著說出這麼可怕的話」。該團隊見事態逐漸擴大，迅速下架影片並封鎖帳號，卻仍被網友持續攻擊。

沉寂一天後，「ㄧ火ㄧ木三個水」5名成員上傳影片道歉，影片專案負責人表示，表示這段時間看到許多留言，意識到自己的不成熟與輕率，將嚴肅議題當成玩笑，「甚至為了所謂的娛樂效果而口無遮攔，完全忽略了這個議題的嚴重性」。

道歉影片最後，團隊成員鞠躬致歉並強調，「在這裡我們要清楚表達我們不支持，也不認同任何形式的影像外流，更不應該在公開平台上討論這件事情，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」不過仍不被部分網友買單，認為他們坐著讀稿的行為缺乏誠意，且女生也曾在影片中表達不適，卻被迫與男生一起道歉，讓網友感到不滿。



更多FTNN新聞網報導

王陽明元旦出車禍！追撞前車 坦承是自己的問題：我會負責

醉後擁吻全被拍！夏宇禾深夜「激吻已婚富三代」道歉了 親揭2人關係

SHINee Key認涉非法醫療！全面中斷活動 親發聲致歉

