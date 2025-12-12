YTR拒刪留言「台灣是國家」慘丟百萬報酬！她秒抖內力挺

娛樂中心／周希雯報導

義大利貝斯鬼才「Davie504」定居台灣多年，2022年正式成為台灣女婿，是我國首位衝破千萬訂閱的YouTuber。曾因標註台灣為國家遭中國封殺的他，近日自爆接了某個手遊業配、也拍攝好影片，沒想到只因拒絕刪除5年前留言「台灣是個國家」，遭對方臨時取消報酬高達台幣234萬元的合作。不過，Davie504對此並未後悔，反而慶幸堅守自己心中的正義；財經網紅胡采蘋得知此事後，也直言「不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶」。

Davie504近日拍片揭露，因拒刪留言痛失百萬台幣內幕，短短1天衝破28萬人點閱、反應相當熱烈。對此，胡采蘋也現身留言區表示「是的，台灣是一個國家」，並抖出7500元台幣力挺，對方點讚道謝並回覆「講得很有道理」。事後，胡采蘋特別發文大讚Davie504的舉動，反觀「一直都是有人不肯為這種事情低頭啦，不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶」，因此她給出YT「超級感謝」上線的7500元台幣、作為小小心意。

千萬網紅「丟234萬業配報酬」仍堅稱：台灣是國家！她嘆：不像一些台灣藝人…

胡采蘋私下抖內Davie504力挺。（圖／翻攝「 Davie504」YouTube）

回顧整起事件，Davie504於10日上傳影片「他們試圖讓我閉嘴」，揭露5年前曾接獲一家手遊公司「誘人的合作邀約」，給出報酬高達7萬5000美元，包括60秒業配影片的費用6萬美元、1.5萬美元抽獎經費，他當下也馬上答應。對此，他先自費砸了超過1萬美元買了要抽獎的貝斯，並迅速完成影片拍攝與剪輯，傳給對方審核也順利通過，沒想到就在上傳影片前2個小時，廠商突然提出與影片內容無關的要求。

Davie504曾被要求刪除留言、否則取消業配合作。（圖／翻攝「 Davie504」YouTube）

Davie504稱，廠商要求他刪除2019年的1則留言，「菜雞，台灣是個國家」（Taiwan is a country, noobs），否則將取消合作、並讓他自行吸收他已支付的獎品費用。Davie504認為，自己並非政治化的人，不過那句「台灣是個國家」對他而言是常識，因此果斷拒絕該要求、最終也痛失高達百萬台幣的報酬；至於手遊贊助商來自哪個國家，他表示「不用說大家應該清楚」，直言有些廠商試圖用錢買斷你的言論自由，但他仍堅守自己心中的正義。





原文出處：千萬網紅「丟234萬業配」仍堅稱：台灣是國家！她嘆：不像一些台灣藝人…

