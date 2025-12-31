YTR揭明尼蘇達州兒童托育詐欺補助款 美宣布凍結州1.85億美元補助
[Newtalk新聞] 美國聯邦政府近日對明尼蘇達州採取強硬措施，衛生與公共服務部（HHS）表示，已全面凍結撥付給明尼蘇達州的兒童托育補助金，只因有多起涉嫌詐欺案件展開調查後，其中相關指控涵蓋多家托育中心。
根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，衛生部副部長吉姆．歐尼爾（Jim O’Neill）昨（30）日在 X 上宣布凍結明尼蘇達州的兒童托育補助資金。而數週之前，美國移民及海關執法局（ICE）才在明尼阿波利斯—聖保羅地區針對無證索馬里移民展開執法行動。而明尼蘇達州正是全美索馬里族裔人口最多的地區，美國總統川普也曾公開表示 :「不希望索馬里人留在美國」。
報導指出，日前一名 YouTuBer 尼克．雪莉（Nick Shirley）發布影片，指控多家由索馬里人經營的托育中心疑似空殼營運、卻持續領取州政府透過「兒童托育補助計畫」（CCAP）發放的經費。該影片雖僅提出有限證據，卻迅速累積超過 200 萬次觀看，並被副總統范斯（JD Vance）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）轉發，引起社會關注。
歐尼爾除了要求明尼蘇達州對影片中點名的托育機構進行審計之外，也宣布未來所有透過 HHS 轄下「兒童與家庭管理署」撥付給各州的款項，都必須附上用途說明，並提供收據或照片佐證。他強調，只有在各州證明資金確實合法使用後，相關款項才會解凍。HHS 指出，明尼蘇達州每年可獲得約 1.85 億美元的聯邦托育補助，影響約 1.9 萬名孩童，但此次凍結措施並未說明替代配套，令各界擔憂未來走向。
雪莉則在接受《CNN》訪問時堅稱，他「百分之百確定」影片中的指控屬實；影片中引用資料的研究者也表示，資訊均來自公開網站，並非由共和黨人士提供。《CNN》表示，正在持續查證相關說法。明尼蘇達州一名執法人員也向《CNN》透露，國土安全部（DHS）本週在明尼阿波利斯增派人力、走訪約 30 處地點，部分原因正是受到披露影片的影響。
明尼蘇達州兒童、青少年與家庭事務廳廳長布朗（Tikki Brown）表示，雖對影片拍攝方式存有疑問，但對於詐欺指控本身「高度重視」。州長華茲（Tim Walz）則指出，州政府多年來持續打擊詐欺行為，包含移送案件給執法單位、關閉問題計畫與加強審計，並已向州議會爭取更多權限，以採取更具攻擊性的作法。
至於影片中被點名的托育中心，州政府證實其中兩家已關閉，但隨後澄清其中一間「品質學習中心」（Quality Learning Center）最終仍選擇繼續營運。該中心管理人員表示，影片拍攝時正值非營業時段，否認涉及任何詐欺行為。《CNN》也在後續實地觀察到家長送孩童入內。州政府的最新檢查報告雖列出部分行政違規事項，但未發現中心未實際營運的證據。
聯邦調查局（FBI）局長卡什．帕特爾（Kash Patel）表示，詐欺行為剝奪納稅人資源、傷害弱勢兒童，將持續成為執法重點，並稱目前掌握的情況「可能只是冰山一角」。國土安全部也公開影片，顯示派出人員前往「疑似詐欺地點」逐戶查訪，但並未說明是否已有逮捕行動。
據報導，明尼蘇達州過去也曾發生重大詐欺案件調查，其中「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）案涉及新冠疫情期間冒領學童餐食補助，數十人遭起訴並定罪，多數為索馬里裔，但該組織創辦人並非索馬里人。聯邦檢察官估計，該案共被侵吞約2.5億美元，目前僅追回約6千萬美元。
對此，川普近年也多次以激烈言辭抨擊明尼蘇達州的索馬里社群，相關言論也引發爭議。索馬里社群領袖則強調，犯罪行為不應被無限上綱為對整個族群的集體懲罰，並指出當地多數索馬里裔居民長期投入勞動、市場經營與公共事務，是州內社會的重要一環。
更多Newtalk新聞報導
謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏
（影）伊朗局面失控了! 貨幣大幅貶值財長請辭 多地爆發大規模抗議
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 13
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 6
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 13
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 38
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 265
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 55
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 5
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
經典賽》中華隊被外界評價起伏不定 曾豪駒淡定回應：「球是圓的，沒有打大家都不知道」
第六屆世界棒球經典賽將於2026年3月登場。先前日本媒體曾評估中華隊整體實力排名偏後，不過隨著中華隊奪下2024年第三屆世界棒球12強賽冠軍，加上國內棒球環境與整體實力持續提升，相關評價也隨之上修，排名從後段班逐步攀升。對此，中華隊總教練曾豪駒淡定地表示：「球是圓的，沒有打大家都不知道。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 11
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9