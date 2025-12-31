YTR揭明尼蘇達州兒童托育詐欺補助款 美宣布凍結州1.85億美元補助

美國衛生部副部長吉姆．歐尼爾（Jim O’Neill）昨（30）日在 X 上宣布凍結明尼蘇達州的兒童托育補助資金。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國聯邦政府近日對明尼蘇達州採取強硬措施，衛生與公共服務部（HHS）表示，已全面凍結撥付給明尼蘇達州的兒童托育補助金，只因有多起涉嫌詐欺案件展開調查後，其中相關指控涵蓋多家托育中心。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，衛生部副部長吉姆．歐尼爾（Jim O’Neill）昨（30）日在 X 上宣布凍結明尼蘇達州的兒童托育補助資金。而數週之前，美國移民及海關執法局（ICE）才在明尼阿波利斯—聖保羅地區針對無證索馬里移民展開執法行動。而明尼蘇達州正是全美索馬里族裔人口最多的地區，美國總統川普也曾公開表示 :「不希望索馬里人留在美國」。

廣告 廣告

YouTuBer 尼克．雪莉（Nick Shirley）指控多家由索馬利人經營的托育中心疑似空殼營運、卻持續領取州政府透過「兒童托育補助計畫」（CCAP）發放的經費。 圖：翻攝自 YT

報導指出，日前一名 YouTuBer 尼克．雪莉（Nick Shirley）發布影片，指控多家由索馬里人經營的托育中心疑似空殼營運、卻持續領取州政府透過「兒童托育補助計畫」（CCAP）發放的經費。該影片雖僅提出有限證據，卻迅速累積超過 200 萬次觀看，並被副總統范斯（JD Vance）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）轉發，引起社會關注。

歐尼爾除了要求明尼蘇達州對影片中點名的托育機構進行審計之外，也宣布未來所有透過 HHS 轄下「兒童與家庭管理署」撥付給各州的款項，都必須附上用途說明，並提供收據或照片佐證。他強調，只有在各州證明資金確實合法使用後，相關款項才會解凍。HHS 指出，明尼蘇達州每年可獲得約 1.85 億美元的聯邦托育補助，影響約 1.9 萬名孩童，但此次凍結措施並未說明替代配套，令各界擔憂未來走向。

雪莉則在接受《CNN》訪問時堅稱，他「百分之百確定」影片中的指控屬實；影片中引用資料的研究者也表示，資訊均來自公開網站，並非由共和黨人士提供。《CNN》表示，正在持續查證相關說法。明尼蘇達州一名執法人員也向《CNN》透露，國土安全部（DHS）本週在明尼阿波利斯增派人力、走訪約 30 處地點，部分原因正是受到披露影片的影響。

多家明尼蘇達州多家馬利人經營的托育中心遭爆料詐欺「兒童托育補助計畫」（CCAP）發放的經費。 圖 : 翻攝自騰訊網

明尼蘇達州兒童、青少年與家庭事務廳廳長布朗（Tikki Brown）表示，雖對影片拍攝方式存有疑問，但對於詐欺指控本身「高度重視」。州長華茲（Tim Walz）則指出，州政府多年來持續打擊詐欺行為，包含移送案件給執法單位、關閉問題計畫與加強審計，並已向州議會爭取更多權限，以採取更具攻擊性的作法。

至於影片中被點名的托育中心，州政府證實其中兩家已關閉，但隨後澄清其中一間「品質學習中心」（Quality Learning Center）最終仍選擇繼續營運。該中心管理人員表示，影片拍攝時正值非營業時段，否認涉及任何詐欺行為。《CNN》也在後續實地觀察到家長送孩童入內。州政府的最新檢查報告雖列出部分行政違規事項，但未發現中心未實際營運的證據。

聯邦調查局（FBI）局長卡什．帕特爾（Kash Patel）表示，詐欺行為剝奪納稅人資源、傷害弱勢兒童，將持續成為執法重點，並稱目前掌握的情況「可能只是冰山一角」。國土安全部也公開影片，顯示派出人員前往「疑似詐欺地點」逐戶查訪，但並未說明是否已有逮捕行動。

美國聯邦調查局（FBI）局長卡什·帕特爾（Kash Patel）。 圖 : 翻攝自 X @IvankaNews_

據報導，明尼蘇達州過去也曾發生重大詐欺案件調查，其中「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）案涉及新冠疫情期間冒領學童餐食補助，數十人遭起訴並定罪，多數為索馬里裔，但該組織創辦人並非索馬里人。聯邦檢察官估計，該案共被侵吞約2.5億美元，目前僅追回約6千萬美元。

對此，川普近年也多次以激烈言辭抨擊明尼蘇達州的索馬里社群，相關言論也引發爭議。索馬里社群領袖則強調，犯罪行為不應被無限上綱為對整個族群的集體懲罰，並指出當地多數索馬里裔居民長期投入勞動、市場經營與公共事務，是州內社會的重要一環。

美國總統川普也曾公開表示「不希望索馬利人留在美國」。圖：美聯社／達志影像

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

（影）伊朗局面失控了! 貨幣大幅貶值財長請辭 多地爆發大規模抗議