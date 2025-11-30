YTR查理平安誕下「混血寶寶」當媽了 曬一家三口「牽手照」報喜

娛樂中心／蔡佩伶報導

查理（左）跟老公結婚6年。（圖／翻攝自查理IG）

美妝YouTuber「我是查理」在2019年跟瑞典男友Jonas結婚，去年（2024）正式搬到瑞典定居，然而，結婚多年的他們終於在5月底宣布懷孕喜訊，而昨（29日）查理平安生下寶寶，並曬出一家三口的照片報喜。

查理昨（29日）平安生下混血寶寶，她也在社群中跟網友一同分享當媽的喜悅，高喊︰「歡迎來到這個世界」，從曝光的照片可以看到，寶寶稚嫩的小手緊牽查理以及她的老公，看起來格外的溫馨，一票友人見狀也紛紛留言恭喜查理，「太棒了，平安健康」、「要哭了，媽媽辛苦了」。

事實上，對於查理來說小孩的確得來不易，因為查理患有免疫系統問題，屬於容易流產的體質而且難以受孕，也曾經嘗試過試管嬰兒，但最終仍是以失敗告終，結果沒想到在她放棄懷孕念頭之後，寶寶就自然來報到了，如今也正式升格當媽媽。

查理平安生下小孩。（圖／翻攝自查理IG）

