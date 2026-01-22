YTR查理瑞典生產費曝光！超狂福利「比停車費便宜」

娛樂中心／李筱舲報導



知名美妝YouTuber查理（I'm Charlie），以誠實中肯的產品評測與優雅的生活品味深受粉絲們的喜愛。自從與瑞典籍老公Jonas結婚後，查理也正式展開了她在北歐的「瑞典人妻」新生活，小倆口也在去年11月升格成為父母。昨（21）日，她在社群分享了瑞典生產的相關費用，更透露看到帳單時瞬間都「驚呆了」！





YTR查理「瑞典生產福利」超狂！「打無痛+包吃住3晚」比停車費便宜

YTR查理在瑞典的生產費用曝光，竟比停車費還便宜。（圖／翻攝自我是查理 I'm Charlene臉書）

美妝YouTuber查理昨（21）日在臉書發文分享自己在瑞典醫院生產的帳單。她表示，當時生產是自然產、有打無痛麻醉，生產後在醫院的飯店住了三個晚上，且產房和飯店都是單人房，還包吃包住，飯店內有助產師，醫生也會每日巡房檢查，還包含幫寶寶打預防針，她問：「你們猜在瑞典生小孩要多少錢？」她在貼文附上帳單照片，帳單金額顯示為瑞典克朗190元，其中的瑞典克朗60元其實是查理遲交費用的罰緩，所以生產的總花費為瑞典克朗130元（約台幣451元），她笑稱：「看到帳單時我都驚呆了，停車費還比這個貴勒」。

查理在瑞典的總生產費用曝光後，不少網友讚瑞典的社會福利，但也有內行人指出關鍵在於「高稅金」。（圖／翻攝自我是查理 I'm Charlene臉書）

網羨慕瑞典社會福利，內行人指出背後關鍵

貼文曝光後引發網友熱議，不少人驚訝表示：「看前面以為大概要2、30萬，看到451嚇傻！」、「瑞典真的是福利很好的國家」、「我以前就聽說瑞典福利超好」、「真羨慕，社會福利也太好了吧！」；不過也有內行的網友指出，關鍵在於北歐的納稅金額高，才能享有良好的生產福利：「別忘了北歐人繳的稅是很高的，羊毛出在羊身上，過來人路過」、「如果為了免費的醫療，要這輩子每個月都拿出收入的一半繳稅」。

