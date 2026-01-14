YTR查理瑞典生產超崩潰 後悔沒回台灣生「慘痛過程」曝光

知名YouTuber「我是查理」分享瑞典生產經歷。(圖／coindevanity IG)

美妝YouTuber「我是查理」2019年與瑞典丈夫Jonas結婚後，正式移居北歐生活。近日她透過影片分享在瑞典生產的真實經歷，坦言過程艱辛到讓她數度後悔，直呼「早知道就在台灣生了」。事實上，早在去年決定留在瑞典生產時，就有不少粉絲力勸她返台，認為台灣醫療資源與產後照護更為完善，但查理當時基於現實考量選擇留在當地，如今親吐北歐生產的辛苦過程，也形成強烈反差。

查理透露，生產當天半夜在家中開始出現劇烈陣痛，起初還以為是假性宮縮，直到凌晨發現羊水破了，才確定即將臨盆。她先聯絡醫院，卻被告知仍需觀察陣痛頻率，待狀況符合標準後再前往。由於住家距離醫院約40分鐘車程，等抵達時已痛到幾乎無法站立。

讓查理最崩潰的是，抵達醫院後並未立刻接受檢查或止痛。她無奈表示：「我一直跟他們說我已經破水了，但他們不太相信，又不敢真的檢查，因為他們說一檢查如果確認破水，就必須進入生產流程，怕有感染風險。」因此，她只能被安排在一旁觀察將近兩個小時，「一直說陣痛頻率還不夠，但我真的已經痛到爆。」

她形容，那段時間只能在病床附近苦撐，甚至痛到整個人趴在地上，卻因尚未被送進正式產房，只能由助產師偶爾前來查看狀況、提醒呼吸方式，完全沒有任何止痛藥物協助。「什麼藥都沒有給，我真的痛到不行，」她坦言，那一刻腦中不斷浮現後悔念頭，忍不住直呼：「早知道就在台灣生了，真的太痛了。」

更讓她難以接受的是，明明已經超過預產期2、天，卻因當地規定必須滿41周才能進行催生。她形容，那幾個小時不只是身體承受劇痛，情緒也瀕臨崩潰，「真的又痛又生氣。」直到疼痛已經無法忍受，她不斷向醫護人員要求止痛，院方這才陸續給予口服止痛藥、安眠藥，以及類似嗎啡的止痛藥物，讓陣痛稍微緩和。

直到進入產房並施打無痛分娩後，疼痛才明顯緩解，但接下來的推產仍耗時一個多小時，讓她一度想放棄。產後縫合傷口同樣讓她備感煎熬，不過看著寶寶平安出生，所有辛苦瞬間化為感動，她也強調並不後悔成為母親。

事實上，查理過去就曾解釋不返台生產的原因，包含長途飛行、住宿安排、產後證件與護照申請等繁瑣流程，加上時間與體力成本過高，才決定留在瑞典生產。如今親身走過這段歷程，她也透過自身經驗，讓網友了解跨國生產的不易。

