YTR查理結婚6年當媽 甜曬一家三口「牽手照」！

娛樂中心／江姿儀報導



美妝YouTuber「我是查理」2019年與瑞典籍男友Jonas結婚，一直以來都渴望當媽媽的她，曾經歷試管植入失敗，直到今年5月底才宣布自然懷孕的喜訊，獲得大批粉絲祝福。然而孕期生活出現不少壓力，查理曾在社群平台發文吐露心聲，與粉絲交流。今（29日）晚間她曬出一家三口牽手照，宣布新生命誕生，消息曝光，網友狂刷一排恭喜。





YTR查理結婚6年升格人母 甜曬一家三口「牽手照」：歡迎來到這個世界！

YouTuber「我是查理」（左圖、右圖左）與瑞典籍老公Jonas（右圖右）結婚6年。（圖／翻攝自查理IG）

廣告 廣告

YouTuber「我是查理」與瑞典籍老公Jonas結婚6年，今年5月底公開懷孕消息，2人終於迎來愛情的結晶。今（29日）她發文宣布寶寶降臨，寫下「歡迎來到這個世界」。她還曬出一家三口牽手照，只見寶寶小手緊緊握住父母的大手，她與老公溫柔伸出食指迎接新生，可愛畫面幸福又溫馨。

YTR查理結婚6年升格人母 甜曬一家三口「牽手照」：歡迎來到這個世界！

YTR查理曬出一家三口牽手照。（圖／翻攝自查理IG）

貼文曝光，短短4小時將近5萬人按讚，網友留言送上祝福「太棒了！平安健康～」、「恭喜」、「恭喜你們！查理好好休養」、「恭喜查理跟Jonas！歡迎寶寶的誕生 」、「恭喜查理跟Jonas！祝福小寶貝平安健康長大」、「恭喜迎接小寶寶到來！好幸福的畫面～辛苦了！好好休息、好好享受這段溫暖的小日子」、「恭喜查理！歡迎來地球玩」、「好可愛的小手手，恭喜查理！！媽媽辛苦了」、「恭喜你們！爸爸媽媽都辛苦了！」。













原文出處：YTR查理結婚6年升格人母 甜曬一家三口「牽手照」：歡迎來到這個世界！

更多民視新聞報導

焦凡凡「挺超巨孕肚」熱舞！「狂扭11秒」網急喊1句

謝金燕熱舞15秒秀腹肌 「50歲激辣狀態」電趴網！

網美騎重機「鑽車縫遭輾斃」 生前「1句」竟成預言！

