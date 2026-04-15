白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
YTR爽吃長頸鹿出事！「誤食子彈」四肢發麻 近況曝光
日本YouTube頻道「とったび」（Tottabi）由攝影師近藤大真與妻子一起經營，經常分享旅遊的日常經歷，沒想到約半年前，他們去到非洲納米比亞旅行品嚐長頸鹿肉時，卻意外吃到了獵槍子彈導致中毒，此病例還將在上醫學會被發表。
根據日媒《ユーチュラ》報導，近藤大真與妻子和3名友人進行了為期2週的納米比亞之旅，卻沒想到最後一天在首都溫荷克（Windoek）的某當地知名餐廳用餐，特別點了斑馬、瞪羚和長頸鹿等非洲野味。
日本YouTuber近藤大真在納米比亞吃長頸鹿肉，意外吞入子彈碎片。（圖／翻攝自とったび YouTube）
卻沒想到近藤大真在吃到長頸鹿肉時，突然發現有硬物，本以為是骨頭，但吐出後看見是一塊紅棕色金屬碎片，才驚覺肉中有獵槍子彈碎片，而他已經吞入部分碎片，當下雖然和店家反應，但僅獲得「退款處理」的消極處理，而夫妻倆隔天重返店家索取名片，並對此事報案，同時通報當地大使館。
日本YouTuber近藤大真吃到子彈碎片出現四肢發麻的狀況，返日後緊急就醫。（圖／翻攝自とったび YouTube）
返回日本後，近藤大真因為出現四肢發麻的狀況，因此去到醫院檢查，雖然日本國內無明確的血鉛基準值，但根據內閣府食品安全委員會資料，日本平均血鉛濃度約在1µg/dL或以下，而以世界衛生組織（WHO）的標準值5µg/dL來看，他體內鉛含量遠高出常人的5倍，醫生也警告因體內還有鉛碎片，恐會引發中毒，需要定期回診。
這半年來近藤大真固定回診觀察，所幸鉛含量數值從剛開始的25一路下降減道現在的9，雖然還是高於世界衛生組織的標準，但他依舊慶幸指數下降，預計再抽血一次就能結束療程。
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