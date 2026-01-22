YTR瑞典生產費用曝光！3天單人房包吃住「比停車費便宜」

YTR查理與瑞典老公Jonas去年11月迎接寶貝誕生。翻攝自我是查理 I’m Charlene臉書粉專

美妝YouTuber查理坐擁 59.2 萬訂閱，2018 年與瑞典籍老公 Jonas 結婚，並於去（2025）年 11 月迎來兩人愛的結晶，正式升格為新手爸媽。昨（21）日她在社群平台分享自己在瑞典生產的實際花費，金額之低讓她直呼「看到帳單真的嚇到了」，貼文一出立刻引發熱烈討論。

查理在臉書粉專「我是查理 I'm Charlene」公開瑞典醫院寄來的生產帳單，透露當時採自然產並施打無痛分娩，產後入住醫院附設飯店3個晚上，產房與飯店皆為單人房，全程包吃包住。期間不僅有助產師隨時照護，醫師也每日巡房檢查，並替新生兒施打預防針，醫療與照護流程相當完整。

廣告 廣告

YTR查理瑞典生子費用曝光。翻攝自我是查理 I’m Charlene臉書粉專

網揭社會福利來自稅收

從她貼出的帳單照片可見，原始金額為瑞典克朗190元，其中包含遲交費用罰款60元，實際生產相關支出合計僅瑞典克朗130元，換算成新台幣約451元。超低金額讓查理忍不住自嘲：「停車費還比這個貴勒。」

貼文曝光後，不少有海外生產經驗的網友也紛紛留言分享各國情況，有人表示在紐西蘭公立醫院剖腹產「一毛錢都不用付」，也有人提到澳洲公立醫院三餐、止痛與麻醉、單人房及檢查全數免費；相較之下，也有網友分享在泰國醫院剖腹產4天3夜，出院費用高達約新台幣12.9萬元，德國則同樣是保險全額給付、零自付。

YTR查理去年11月迎接寶貝誕生。翻攝自我是查理 I’m Charlene臉書粉專

不少人因此大讚瑞典社會福利制度完善，「社會福利有夠好」、「比台灣還便宜」、「很適合生小孩的國家」，但也有內行人點出關鍵原因，提醒高福利背後來自高稅率與高保費支撐，「羊毛出在羊身上」、「高福利仰賴高稅收，低稅率國家就要自掏腰包」。



回到原文

更多鏡報報導

猜猜她是誰？48歲女星近照遭疑修修臉 網驚呼：根本宋慧喬

台8男星「抽屜遭塞廚餘」聯考前被霸凌 主謀竟要求帶進演藝圈！怒批：厚顏無恥

「我寧願你約砲」一句話震碎三觀！ 24歲賴冠霖首吐退圈內幕

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！