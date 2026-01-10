YTR稱「看外流片是尊重」全網開轟！5成員拍片道歉了

YouTuber頻道「一火一木三個水」稱會看朋友外流影片遭炎上道歉。（圖／翻攝自mumiao.888 IG）





YouTuber頻道「一火一木三個水」近日發布一支影片，一群男子被問到「會不會看好友的外流性愛影片」，竟然一致表示「我會好奇，為什麼不會（去看）？」、「我會去看」、「我外流我甚至分享給他！」影片在社群被瘋傳後，遭到網友們群起撻伐，他們才發現事態嚴重，下架影片並道歉。

影片中男子們全部表態會看朋友被外流的影片，令現場女生感到相當不適：「可是女生會覺得不舒服啊，我已經被外流了，結果還要被男生朋友看！」結果其中一名男子卻說：「又不一定只是因為色⋯⋯有可能是想說看是什麼情況被偷拍，關心她」，女生反駁道：「我覺得是有沒有尊重那個人的感受」，另一名男子卻語帶輕蔑地說：「對一部影片，看完是尊重。」

該影片在Threads上瘋傳，百萬網紅「中指通」開嗆：「外流不是A片，外流就是犯罪，還在『對一部影片看完是尊重』，尊你老師啦！錄一堆X話大談還偷刪影片裝沒事真的有夠下頭。」網友們也開轟「他們的眼神是發自內心覺得自己講出來的話很好笑很有趣欸」、「好噁⋯⋯這女生確定還要跟這群人當朋友嗎？」、「看外流還還洋洋得意？」

影片被炎上之後，「ㄧ火ㄧ木三個水」才趕緊下架影片，並發出道歉聲明：「我們會為了我們的輕率、不成熟與造成的傷害買單，在此要向各位以及所有合作夥伴說聲對不起，以及，再次向所有因為這支影片感到不舒服、受傷或失望的人，致上最深的歉意，對不起。」

但網友並不買單，直言「看那部影片，男生們的回答看起來都已經像是根深蒂固的思想，不可能因為幾個留言就會覺得這是不對的，感覺就是拍拍影片敷衍一下大眾道歉，還有為什麼這家公司還要女生道歉」、「女生幹嘛道歉？是你們要跟女生道歉吧。」

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

