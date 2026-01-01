YTR穿紅泳褲闖恆河當「尿尿小童」！居民怒包圍畫面流出

國際中心／張予柔報導



印度瓦拉納西（Varanasi）近日發生一起令人震驚的事件，日本一名男性YouTuber在恆河沐浴的影片在日印兩地引發熱議，原本以為是因為他身穿紅色泳褲、頭戴聖誕帽挑戰宗教聖地，卻意外揭露文化衝突背後的「真正原因」。事件曝光後，印度瓦拉納西警方也介入調查，提醒遊客尊重當地宗教習俗。





日YTR在印度恆河當「尿尿小童」惹怒居民！遭包圍畫面流出…導遊道歉曝真相

日本YouTuber聖誕恆河沐浴遭圍阻，居民高喊「請離開」，影片瘋傳引發網友熱議。（圖／翻攝自Ｘ）

事件發生於12月25日聖誕節當天。影片中可見，這名YouTuber僅穿紅色泳褲、頭戴聖誕帽，試圖進入恆河進行沐浴儀式，此舉瞬間遭到當地居民包圍並高聲喝止，場面一度緊張。多名居民高喊「這裡是神聖的河流，請你離開」，逼得YouTuber及團隊坐在河岸石階上，雙手合十不斷致歉，但斥責聲仍充斥在周圍。影片上傳後迅速在社群平台瘋傳，引發日本與印度網友熱烈討論，有人指責當地居民不友善，也有人批評遊客不尊重宗教，掀起跨國輿論風暴。

日YTR在印度恆河當「尿尿小童」惹怒居民！遭包圍畫面流出…導遊道歉曝真相

負責帶領這群日本遊客的日籍導遊承認，因團隊中有人在恆河內便溺，才激怒居民。（圖／翻攝自Ｘ）

沒想到，事件出現了反轉，負責帶領這群日本遊客的日籍導遊於12月31日公開承認，當天之所以激怒居民，並非僅因泳褲或聖誕裝扮，而是團隊中有人在恆河畔「隨意小便」，嚴重褻瀆了印度教聖地。他對此深表歉意，並承認團隊在管理與宣導宗教禁忌上出現嚴重缺失。涉事YouTuber也隨後發表道歉聲明，承認在神聖場域便溺的脫軌行為。

日YTR在印度恆河當「尿尿小童」惹怒居民！遭包圍畫面流出…導遊道歉曝真相

這群日本遊客的行為引起當地居民不滿，紛紛出聲斥責。（圖／翻攝自Ｘ）

印度警方表示，事件當天並未收到正式檢舉，但隨著影片在網路瘋傳，意識到事態嚴重性，已展開調查。恆河在印度教文化中被視為神聖母河，具有靈魂淨化功能，任何形式的不敬行為都可能被視為重罪。警方提醒所有遊客，進入聖河等宗教聖地時，務必遵守當地習俗，尊重信仰與公共秩序。





