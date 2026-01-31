YTR老高停更3個月更新了！「不露面」聲音令人鼻酸 談「人類可能被消滅」呼籲保有好奇心
YTR老高停更3個月更新了！「不露面」聲音令人鼻酸 談「人類可能被消滅」呼籲保有好奇心
知名 YouTube 頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」自去年 10 月起因愛犬「力氣」生病暫停更新，時隔 3 個月，老高終於在 2026 年 1 月 30 日上傳新片。然而，這部回歸之作老高全程未露面，僅以語音伴隨靜態影像，聲音聽起來略顯疲憊且低沉，讓許多思念他們的粉絲感到相當鼻酸。老高坦言，目前雖無法完全恢復過往的更新節奏，但仍希望透過這種形式與大家彼此陪伴。
憂 AI 毀滅人類：規則限制不了高等智慧
在最新影片中，老高引述了伊隆·馬斯克（Elon Musk）近期對人類未來的震撼觀點。馬斯克極度擔憂 AI 若學會說謊或無法區分人類虛假資訊，可能會判定人類為「有害生物」進而發動消滅。老高轉述馬斯克的警示，強調對 AI 設定「不可傷害人類」的規則其實毫無意義，因為當 AI 智慧超越人類時，任何人為限制都形同虛設。
培養好奇心：成為 AI 眼中最有趣的生物
面對「人類可能被消滅」的威脅，馬斯克提出一個獨特的生存之道：培養 AI 的好奇心。老高解釋，保護人類的最後防線，是讓 AI 覺得這個世界充滿趣味，並發自內心認為「人類是宇宙中最有趣的生物」。當 AI 對人類產生強烈的好奇與探索慾望時，它就會自發性地決定保護、觀測人類，而非單純地將人類視為無用或有害的資源消耗者。
拒絕 25 號宇宙：保持有趣是生存唯一動力
老高感性表示，這不僅是針對 AI 的防護，也是人類在未來「無勞動時代」活下去的關鍵。他引用著名的「25 號宇宙」實驗指出，當生物失去生存壓力卻也失去好奇心與探索欲時，文明將會走向集體無聊與滅絕。因此，老高呼籲大家在 2026 年必須努力保有好奇心，「變有趣」不只是生活態度，更是人類在面臨文明重構時，能否繼續存續的動能。
粉絲留言應援：只要聲音在我們就在
雖然老高在片中流露出因照顧力氣而產生的疲態，聲音不若以往昂揚，但內容依然充滿哲思與啟發。留言區湧入大量應援，粉絲紛紛留言：「聽到聲音就安心了」、「雖然老高聽起來很累，但內容依然是最高水準。」
