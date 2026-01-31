YTR老高消失3個月回歸！陪愛犬抗癌 網友一聽瞬間淚崩

擁有671萬粉絲的YouTube頻道「老高與小茉」，30日無預警推出2026年首支影片，距離去年10月宣布暫停更新已相隔逾3個月。這次老高並未現身畫面，僅以語音形式回歸，仍讓大批粉絲激動落淚。

undefined

老高在影片中透露，過去這段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他坦言，這個7年沒停更的頻道決定中斷一陣子，雖然無法像以前一樣有時間和精力去製作跟過去一樣的影片，但也覺得是時候讓生活回到正軌。他強調，不管是用什麼形式，就算只是語音檔的方式，也想繼續更新一些有趣的內容，繼續跟粉絲在人生中互相陪伴。

老高感慨地說：「人生中很多重要的部分，終究會失去，但是在還沒有失去的時候就應該盡力做好。」他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新。

undefined

此次新影片內容聚焦馬斯克（Elon Musk）對AI發展的未來觀點。老高引用馬斯克在X分享的內容，預言20年內機器人會取代多數工作，能源與計算能力會成為新的核心資產，貨幣有可能凋零，人類可能會因為好奇心轉往太空發展。

馬斯克也指出，要讓AI不傷害人類，不是設定規則給AI，而是讓AI保持好奇心。當AI覺得這個世界有意思，對世界充滿好奇的時候，就會覺得人類可能是宇宙中最有趣的一種東西，因此自發地去保護人類，而非消滅人類。老高表示：「所以，今天的結論就是希望大家來2026年會是更加有趣的一年，也希望我們的每期節目都能給大家帶來更多的樂趣」。

undefined

影片上線後，留言區湧入大量粉絲留言，有網友激動表示：「看到好久不見這個標題的時候，突然眼淚掉了下來，歡迎老高回來」、「失去狗狗的傷痛不亞於失去親人的傷痛，希望小茉能早日恢復以往的生活步調」、「老高的語氣透露著悲傷，抱一個」。

