YTR融融老婆10月結婚「不急著蜜月」 看TWICE更重要：我要見志效

融融、咪蕾、圖佳出席《自由的旅行者2》記者會。潘佳琪攝

外景節目《自由的旅行者》第二季，將於12月20日全台首播，今（18日）舉辦記者會，主持人融融第二季有了新搭檔。來自南韓的咪蕾也很喜歡旅遊，融融一聽到就覺得兩人肯定能激盪出不一樣的火花。第二季兩人前往南韓展開自駕壯遊之旅，爽吃秋蟹、還體驗了寺廟生活，內容相當豐富。

咪蕾從之前就很想上旅遊節目，如今真的完成夢想成真。她開心分享，當初收到邀約就覺得一定要上這節目，被問說不計酬勞嗎？她笑說：「至少要交通費用吧。」談及合作感想，融融表示：「我先說！」接著分享，一開始在適應彼此頻率，後來相處越來越像兄妹，並舉例，如果跟導演組溝通時，咪蕾聽不懂，融融就會建議她怎麼做，呈現出來就很好，也感謝製作單位對他們很好，給他們很大的發揮空間。咪蕾則表示融融很多「小動作」展現出暖男的一面。

融融（左）老婆超愛TWICE。潘佳琪攝

剛結婚不久的融融，被問到蜜月旅行會不會很難規劃，因為很多地方他都去旅遊過了，他分享老婆有想去的地方，希望是一些海島。不過，比起蜜月，老婆更在意TWICE，直接對老公說：「度蜜月不重要，看TWICE比較重要，我要看到志效！」日前出國時，他還幫一大早起床幫老婆搶票，而且有搶到，開心分享是「人生第一次搶到票」。



