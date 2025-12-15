YTR買4場《阿凡達3》！「只看90秒就離場」原因曝

娛樂中心／李明融報導

YouTube頻道擁有129萬訂閱的電影達人「超粒方」近日在臉書發文分享，近期全球影迷期待已久的年度壓軸鉅作《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》將在台灣上映，而他一口氣買了4場《阿凡達》電影票，但每一場都只看了90秒就離場，他揭露原因竟是為了搶看《復仇者聯盟5》的預告片，貼文曝光後，引發大批粉絲的討論。





YTR一口氣買4場《阿凡達3》！「只看90秒就離場」竟是因為復仇者聯盟

「超粒方」次買了4張《阿凡達》電影票，且每一場他都只看了90秒就離場。（圖／美聯社影像）

「超粒方」在臉書發文分享，他一次買了4張《阿凡達》電影票，但都是不同場次，且每一場他都只看了90秒就離場，沒有待完全程，他解釋原因，原來是因為迪士尼為了宣傳新電影《復仇者聯盟5：末日崛起》特別釋出的預告片，根據《好萊塢記者報》（THR）爆料，《復仇者聯盟5》片頭將連續4週，以不同版本的預告片播出，每週只播放其中一支，為了收集完整的預告片內容，他只好一次買4場不同時段的《阿凡達》，看完預告片就離開。

外媒報導指出，《復仇者聯盟5》片頭將連續4週，以不同版本的預告片播出。（圖／美聯社影像）

貼文曝光後，不少網友直呼太瘋狂，紛紛留言表示「為了解析預告的男人」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「這樣票房還是算在阿凡達啊」、「至少看個一場啦」、「買了戲院月票的我表示，反正普通場免費，我可以陪你耗一點點時間」、「超莫名的行銷手法」、「那我只好等你的解析了」、「真的下重本」、「看完預告應該沒心看阿凡達了？」、「另類的4刷」。

