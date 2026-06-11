YTR超哥「10間餐廳倒剩1間」！親曝近況吐10字心聲

娛樂中心／王妤倢報導



知名網紅「超哥」於2024年時，因不滿自家餐廳的醋飯遭知名直播主Toyz（劉偉健）當面嫌棄不好吃，一時按耐不住怒火，竟在台北街頭悍然出手痛毆對方，導致Toyz頭頂慘縫10針。而當時聲勢如日中天、全台坐擁10間「超派炸雞」分店的他，沒想到在短短不到一年的時間內，分店紛紛倒閉到僅剩下一間高雄店；雪上加霜的是，就連他兩年前接手經營、位於中和四號公園附近的頂級鐵板燒店，近日也驚傳低調收攤。面對人生與事業從喧囂的高峰驟然跌落低谷，超哥昨（10）日也透過影片公開分享近況，更忍不住在鏡頭前感嘆，現在才領悟到「很多東西其實都是虛的」。





廣告 廣告

曾一晚跑咖8局！知名網紅「10間餐廳倒剩1間」 親曝近況「吐10字」心聲

超哥過去曾與直播主Toyz（劉偉健）爆發肢體衝突，鬧出不少風波（圖／翻攝自超派人生臉書）





超哥回憶過往「全盛時期」！坦言：生活非常累

超哥在影片中坦言，以前在自己最當紅、身處浪尖上的時候，每天的局和邀約從不間斷，但到了現在比較沉潛的低潮期，手機的電話自然就變少了。他無奈地感嘆：「當你在最好的時候，你是天之驕子。」他回憶過去全盛時期，一天晚上甚至能有5到8個約會，多到怎麼推都推不掉，有時候甚至還要透過視訊隔空陪笑喝酒。他坦承那樣的生活其實非常虛脫且疲憊，每天都在瘋狂地燃燒自己、去滿足別人的要求，但其實往往忽略了內心最真實的感受，特別是身邊家人的感受。

一夕間掉入谷底！超哥鬆口認：很多東西都是虛的

超哥不諱言，自己目前正在努力調適這種從高峰跌落谷底的心境，他豁達地表示，這個過程中的酸甜苦辣，點滴在心頭，反正人生不論成功或失敗，「要嘛你得到，要嘛你學到，我也努力過了。」超哥提到，如今終於有時間讓自己靜下心來，回頭看才驚覺過去的榮華富貴，其實就像是一場燦爛的煙花，雖然在夜空中無比絢爛，但它永遠也必定會歸於平淡。他表示，經歷這番洗禮後，現在自己所追求的，不再是外界的掌聲或虛名，而是內心的安穩，以及家人的平安和長期的陪伴。

超哥回歸家庭生活！分享「一天從早到晚」的生活

事實上，超哥過去也曾向粉絲透露，在這些停下腳步、沒有日更影片的沉潛日子裡，他的日常重心早已有了天翻地覆的轉變。如今的他，每天就是親自去接女兒下課，接著轉往市場買菜回家，從下午4點半一路忙活到晚上7點半。超哥更笑稱，因為自己骨子裡還是喜歡澎湃的性格，所以一出手都會堅持準備8到10菜一湯的滿漢全席。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：曾鬧出超派鐵拳！知名網紅「10間餐廳倒剩1間」 親曝近況「吐10字」心聲

更多民視新聞報導

才自爆買股慘賠445萬！吊車大王突獲觀音「指名做1事」

傅子純46歲血癌逝！陳美鳳慟憶1事：他是溫暖大男孩

過世前2天還通話！傅子純父哀曝「最後對話」：怕我擔憂

