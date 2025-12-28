YTR跨界電視對這事最有感！融融曝料咪蕾緊張到同手同腳
融融與搭檔咪蕾為正在熱播的八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季，日前到《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元宣傳，一開場就被抖出赴韓國拍攝外景時，兩人蓋同一條棉被，融融澄清背後原因，他表示當時在遊艇上看煙火吹冷風是不一樣的體驗，原以為這種溫度自己扛得住，加上當天只穿短褲的製作人拿走僅有的棉被，「我以為只是點仙女棒，沒想到是認真的在施放煙火。」不敵海風吹襲，他和咪蕾只好互搶一條棉被保暖。
《自由的旅行者》第二季在出發前，外景團隊特別安排主持人融融和搭檔咪蕾的初次見面。咪蕾坦言，當下心情其實有點微妙，融融回想自己那時是背對著大門口，一轉身看到對方：「是位漂亮女生！」沒想到咪蕾卻開玩笑稱自己當下有點失望，因為曾幻想會不會有點像許光漢？結果完全是不同類型。經歷18天的外景拍攝後，咪蕾表示由於行程密集，早出晚歸的工作一度是閉著眼睛出發，甚至認為「這樣的外景體驗一次就夠了。」
《自由的旅行者》因為是實境旅遊節目，咪蕾表示，剛開始會對自己的表現產生懷疑，甚至問融融：「我這樣可以嗎？」因為自己拍片光是開場就會反覆重拍2、3次才ok，後來外景團隊說明，節目要呈現的是他們最自然及真實反應，才讓咪蕾鬆口氣。而融融忍不住曝料，拍攝過程中咪蕾一度緊張到同手同腳。
另外，到韓國拍攝時也發生文化觀念上差異的趣事，團隊形容「要會讀空氣」，像是連繫店家拍攝時，台灣習慣一定要得到明確答覆，但在韓國，對方若不接電話，其實就是表明婉拒的意思。身為韓國人的咪蕾也補充，韓國人不太會直接明說「我餓了」，反而是先詢問對方「你餓嗎？」、「你想上廁所嗎？」用反問方式，其實是表達自己的需求。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
