YTR遭控虐兒 揭社工查訪過程...無奈批：剴剴沒查到才扯

知名YTR陳彥婷與先生巨人經常分享家庭、生活和親子日常，沒想到近日遭檢舉「虐待兒童」，陳彥婷憤而將社工查訪過程PO網，怒批惡意檢舉「別鬧了好嗎！」。

陳彥婷遭檢舉虐兒社工急訪查

陳彥婷在IG透露，接獲社工電話，稱「我們收到檢舉你們虐待兒童，需要到家訪查」，詢問之下得知是夫妻倆在Podcast節目中提到「懲罰」話題，陳彥婷表示當時感到十分「莫名火」，指出「我們聊的是教育方式不一樣，那小孩做錯事懲罰，不然要放任嗎？還是最後給外人教育？」。

對此社工依照規定詢問是否能家訪，陳彥婷回應，「我現在把事情延後，你來查！我不知道可以查出什麼！」，她感到氣憤直言，「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」，隨後社工前往幼兒園向園長及老師確認大兒子的在校狀況，還一度擔心大兒子不講話是否個性比較萎縮，讓園長則直回，「他不認識你，當然不會講話呀」，並指出陳彥婷的大兒子平時是個樂天又溫暖的人，並表示陳彥婷和巨人都是公眾人物，自己會接送小孩、不常請假，且每個活動都參與，「你說他們虐待兒童！我們老師都不相信。」

之後社工又到陳彥婷家中觀察與小兒子的互動，並詳細詢問體型、飲食等生活狀況，最終確認是一場「大烏龍」，陳彥婷也向社工致歉表示「我剛態度沒有很好，不好意思！」而她也覺得莫名其妙，還認為剴剴這件事沒查到才扯」。

陳彥婷回想起過去也曾「莫名收到檢舉」，且內容一次比一次誇張，上一次甚至是「兒童性虐待」，陳彥婷心酸表示，各行各業都有難處，自己絕不可能家暴孩子，針對長期以來的惡意騷擾，她在文末對檢舉人喊話，「別鬧了好嗎！1次2次3次夠了吧！」。

YTR陳彥婷遭檢舉虐待兒童。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

東森娛樂關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113



