YTR陳彥婷莫名遭檢舉虐童！還原整起事件 怒喊：剴剴沒查到才扯

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人時常透過社群及影片分享育兒日常。不過，日前彥婷發文表示，自己遭檢舉「虐童」，社工也親自到家中以及孩子的學校做訪查，而事發突然讓彥婷相當錯愕且憤怒，直呼：「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」

YTR陳彥婷莫名遭檢舉虐童。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

彥婷在社群發文還原整起事件，一天早上她接到了社工的電話說：「我們收到檢舉你們虐待兒童，需要到家訪查。」聽完她感到相當困惑，社工隨後表示，據通報是她與先生在podcast節目聊到關於「懲罰」一事。對此，她解釋，「我們聊的是教育方式不一樣，那小孩做錯事懲罰，不然要放任嗎？還是最後給外人教育？」由於社工已接獲通報因此須到家訪查，而彥婷也願意配合，但仍感到冤枉及氣憤，直言：「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」

廣告 廣告

接著，社工便到孩子就讀的幼兒園詢問了老師、園長孩子的狀況，由於彥婷都會教育孩子提供警覺、不跟陌生人透露家庭資訊，因此在面對社工的提問時，孩子都沒有回覆，讓社工擔心孩子個性是否比較萎縮，但園長立即解釋，因為孩子不認識對方，更提到他平時是個樂天又溫暖的孩子，「爸媽是公眾人物，自己接送小孩、不常請假每個活動都參與，你說他們虐待兒童！我們老師都不相信。」結束後，社工到家中查看另一個孩子，經一連串的觀察互動、檢視身體後得知是場烏龍，社工坦言，其實自己很難為，同時感謝兩人的配合，彥婷也為稍早的態度致歉。

由於彥婷先前才被檢舉兒童性虐待，如今又遭到檢舉，連彥婷婆婆都看不下去，要她們去廟裡拜拜。至於彥婷本人則相當無奈，感嘆各行各業的難為跟心酸，而她也再度強調，「我們不可能家暴我的孩子！可是錯誤的行為該教育的就是立刻制止，不然之後就是外人教育。」最後她也向檢舉人喊話，「別鬧了好嗎！1次2次3次夠了吧！」

彥婷還原事發過程。（圖／翻攝自彥婷IG）





◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

認1惡疾唱歌會走音 「朱孝天疑自爆被假唱」揭內幕！掀網論戰

禾浩辰求婚過程曝光 女友哀號這件事

韓娛掀「無照經營」檢視潮！李荷妮經紀公司遭調查 政府給補登寬限期

