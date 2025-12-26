YTR陳彥婷遭檢舉虐童！社工登門家訪 她「還原事件始末」怒駁斥

記者徐珮華／綜合報導

YouTuber陳彥婷與巨人結婚5年育有2子「黃金」、「元寶」，不時在社群平台分享一家四口日常生活。日前她發文透露，自己竟遭檢舉虐待兒童，社工致電表示將到家訪查，讓她忍不住氣得直呼：「剴剴那麼明顯的沒發現，結果我們被查？」

陳彥婷與巨人婚後育有2子，日前卻遭檢舉虐童。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

陳彥婷日前與巨人在Podcast節目分享教育理念，認為孩子做錯事情必須懲罰，不料相關言論卻被解讀為虐待兒童並通報，讓她無奈反駁：「我們聊的是教育方式不一樣，那小孩做錯事懲罰，不然要放任嗎？還是最後給外人教育？」

接獲通報後，社工先前往黃金就讀的幼兒園訪查，就連老師也替陳彥婷夫妻喊冤「自己接送小孩、不常請假、每個活動都參與。你說他們虐待兒童，我們老師都不相信」。隨後社工又到陳彥婷住處家訪，透過與元寶互動、與夫妻倆的訪談後，確認這起通報屬於烏龍一場。

陳彥婷還原事件始末。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

對此，陳彥婷強調「我們不可能家暴我的孩子！可是錯誤的行為、該教育的就是立刻制止，不然之後就是外人教育」，更坦言先前才莫名被檢舉涉及兒童性虐待，對於接連遇上「檢舉魔人」感到相當無力，喊話別再胡鬧：「1次、2次、3次，夠了吧！」

