YTR魚乾狠甩13公斤！不挨餓「211餐盤」超有感４招瘦身





百萬Youtuber「魚乾（劉妤安）」，以分享料理、開箱等內容圈粉，過往豐腴體態因為受到體脂過高等健檢數字的衝擊，下定決心努力瘦身，但她並非靠極端節食和大量運動，而是在一次減重合作契機下，開啟「不挨餓」對身體較無負擔的健康減肥之路。



魚乾甩13公斤不靠節食

魚乾在3年內雖從「64kg→51kg」，但一度面臨體重瘦掉約10kg後，體脂卻一直卡關約30％降不下來，身體甚至出現過敏、頭痛、經痛等煩人毛病。沒想到她因為接下減肥合作案，認真配合8週的課程後，找到調整體態更健康的減重方法，決心調整飲食習慣，發現「吃對比吃少」更加重要。

百萬YTR魚乾從「64→51kg」公開健康餐：不挨餓４招健康瘦身。圖片來源：IG@annie72127

魚乾「不挨餓４招瘦身」

1. 調整進食配比與份量

「211餐盤法」調控進食比例： 不用精算熱量、不需挨餓。一餐內容為：2份蔬菜（增加飽足感）、1份蛋白質（維持身體代謝）、1份澱粉（不戒斷以防暴食）。

一天1.5餐：彈性調整進食分量（一餐吃主食與蛋白質，剩下半餐以優格、水果或沙拉補足），融合營養和拉開熱量間距，對於想要慢慢瘦的人來說，是很友善的方式。

２. 每天喝3000cc的水

一天平均分配飲用3000cc的水，讓身體慢慢吸收。身體攝取適足水分，就不會將口渴誤判成飢餓，減低嘴饞狀況對身體帶來的影響，對消化系統與消除水腫都有幫助。

３. 精緻澱粉替代方案

「燕麥豆漿飲（高纖碳水+植物性蛋白）」取代白飯、麵包等精緻澱粉類食物。

燕麥豆漿飲對於血糖波動的影響程度較小，較不易有飢餓感，兼具營養和味覺，讓減重變得較不痛苦，更易長期維持。但要注意份量過多容易造成血糖高，建議諮詢營養師個別化調整，再實行更安全。

財團法人糖尿病關懷基金會衛教資訊提醒，燕麥在六大類食物的分類中，屬於全榖雜糧類，亦即燕麥和飯、麵相同，主要含有的巨量營養素就是「碳水化合物（醣類）」。燕麥飲也是澱粉，若當飲料喝，應是「取代」一部分正餐的澱粉，而非當正餐照常吃，又喝燕麥飲，這樣仍可能會讓體重增加。

此外，燕麥片的升糖指數不低，但可藉由同一餐中搭配其他食物調整進食順序，讓飯後的升糖狀況改善。例如先吃蛋白質（豆魚蛋肉類）類以及蔬菜類食物，再吃燕麥，這樣因為有著蛋白質以及纖維緩衝效果，更能幫助減緩餐後升糖的速度。



燕麥具有「降膽固醇」的效果也經過許多研究證實，但有服用降膽固醇藥物者，食用上還是需注意，「燕麥與其中statin類藥物有交互作用」，攝取的時間太相近，會影響藥物吸收效果，吃藥前後需間隔4小時以上再進食燕麥更安全。

４. 營養師個別化調整

魚乾除了自己摸索瘦身方式，也求助營養師的意見，透過體態與飲食分析，個別化調整飲控習慣，不僅獲得健康的成果，也學習到正確養生方法，降低復胖風險。

百萬YTR魚乾從「64→51kg」公開健康餐：不挨餓４招健康瘦身。圖片來源：IG@annie72127

